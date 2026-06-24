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24.06.2026 14:13

Ankieta NBP: inflacja ma być nieznacznie wyższa, PKB symbolicznie niższe

Eksperci uczestniczący w Ankiecie Makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego wskazali, że inflacja CPI wyniesie w 2026 r. 3 proc., natomiast tempo wzrostu gospodarczego 3,5 proc. W porównaniu z badaniem z marca oznacza to prognozy nieznacznie wyższej inflacji i niższego PKB.

Dokładnie odpowiedzi ekonomistów wahały się pomiędzy 2,5 a 3,5 proc. w przypadku dynamiki cen konsumpcyjnych, co wskazuje na centralną prognozę na poziomie 3 proc. W ocenie ekspertów w 2027 r. inflacja ma wynieść 2,9 proc., a rok później 2,7 proc.

W przypadku PKB ankietowani wskazali, że w 2026 r. zmieści się on w przedziale 3,1-3,8 proc. W kolejnych latach polska gospodarka ma rozwinąć się w tempie 3 proc. w 2027 r. i 2,8 proc. w 2028 r.

Uczestnicy ankiety przewidują również dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. Średnioroczna stopa referencyjna NBP ma wynieść 3,76 proc. w 2026 r., 3,66 proc. w 2027 r. oraz 3,5 proc. w 2028 r.

W marcowej ankiecie ekonomiści spodziewali się inflacji w 2026 r. na poziomie 2,9 proc., czyli o 0,1 pkt proc. niższej niż w czerwcu. Podobna różnica, tyle że w dół, dotknęła prognoz PKB, który miał wynieść w bieżącym roku 3,6 proc. Te szacunki były jednak formułowane przez wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

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Siedziba NBP
Zdjęcie przedstawia siedzibę NBP. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images
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