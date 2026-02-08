Antonio Jose Seguro zwycięża w wyborach prezydenckich w Portugalii

Socjalista Antonio Jose Seguro wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Portugalii, pokonując Andre Venturę z partii Chega. Wstępne dane wskazują na zdecydowaną przewagę.

Z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Portugalski Uniwersytet Katolicki wynika, że Antonio Jose Seguro uzyskał od 68 do 73 proc. głosów. Jego rywal, lider prawicowo-populistycznej Chegi Andre Ventura, zdobył od 27 do 32 proc. głosów.

Frekwencja wyniosła od 52 do 58 proc., co potwierdza umiarkowane zainteresowanie obywateli głosowaniem. Była to zarazem pierwsza od 40 lat druga tura wyborów prezydenckich w Portugalii.

Po ogłoszeniu wyników exit poll Seguro podziękował swoim wyborcom, określając Portugalczyków jako „najlepszy naród świata”.

– Musimy nadal pracować nad przekonaniem społeczeństwa, że w kraju potrzebujemy zmiany – powiedział Andre Ventura, który zapowiedział, że po ogłoszeniu oficjalnych wyników pogratuluje zwycięstwa rywalowi.

Nowy rozdział w historii prezydentury

Antonio Jose Seguro będzie szóstym prezydentem demokratycznej Portugalii. Zastąpi Marcela Rebelo de Sousę z Partii Socjaldemokratycznej, który pełnił urząd od 2016 roku.

Głosowanie odbywało się w trudnych warunkach atmosferycznych. Nad krajem od kilku dni utrzymuje się orkan Marta. Powodzie i silny wiatr doprowadziły do śmierci co najmniej 14 osób i ewakuacji ponad 1,2 tys. mieszkańców.

Z powodu żywiołu w 19 miejscowościach nie udało się otworzyć lokali wyborczych. Głosowanie w tych rejonach zostanie przeprowadzone w przyszłym tygodniu. W całej Portugalii obowiązuje stan klęski żywiołowej, który potrwa co najmniej do 15 lutego.

Źródło: PAP