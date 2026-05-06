Apel do premiera ws. polskiego oddziału ESA w Gdańsku. Podpisało go ponad sto firm i instytucji

Ponad sto firm oraz instytucji popiera stworzenie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Honorowym sygnatariuszem apelu do Donalda Tuska jest Lech Wałęsa.

Autorzy apelu tłumaczą, że w Gdańsku jest już siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej. Do tego miasto to łączy kompetencje kosmiczne i morskie związane z monitoringiem i ochroną infrastruktury krytycznej na Bałtyku. Jest też tam silne zaplecze naukowe i technologiczne oraz zaawansowana infrastruktura IT. Politechnika Gdańska oraz władze miasta zadeklarowały choćby udostępnienie zaplecza biurowego i laboratoryjnego dla personelu ESA na czas ewentualnej docelowej siedziby.

– Gdańsk od lat udowadnia, że jest miastem innowacji. Mamy tu nie tylko siedzibę Polskiej Agencji Kosmicznej, ale też potężne zaplecze akademickie i biznesowe. Ulokowanie Ośrodka ESA właśnie u nas to naturalny krok, który pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie działań operacyjnych, bez konieczności ponoszenia wielkich kosztów początkowych – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Pomorze to lider transformacji energetycznej i region o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Posiadamy gotowy ekosystem: od zaawansowanej infrastruktury IT z superkomputerem „Kraken" na czele, po bliskość poligonów w Drawsku Pomorskim i Ustce. Jesteśmy przygotowani, by z marszu wspierać operacyjne i analityczne projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej – wtóruje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Do tego ośrodek ESA pełniłby funkcję centralnego ośrodka monitoringu satelitarnego, kluczowego dla ochrony Bałtyku przed Rosją – chodzi głównie o infrastrukturę krytyczną oraz monitorowanie floty cieni.

Apel do Donalda Tuska przygotowano przy współpracy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, InvestGDA (Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego) oraz Agencji Rozwoju Pomorza.

Wniosek podpisały zarówno firmy, jak i uczelnie

– Nasze zaangażowanie w sektor kosmiczny ma solidne fundamenty. Gdański Park Naukowo-Technologiczny, należący do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jest siedzibą Polskiej Agencji Kosmicznej – to nie przypadek, lecz efekt konsekwentnego budowania ekosystemu spacetech na Pomorzu. Dziś Park jest też centralnym miejscem realizacji programu ESA BIC Poland, w ramach którego Gdańsk dołącza do grona zaledwie trzech polskich miast należących do największej europejskiej sieci inkubatorów technologii kosmicznych. Mamy infrastrukturę, mamy kompetencje i mamy udokumentowane osiągnięcia. Lokalizacja ośrodka ESA w Gdańsku to nie życzenie – to logiczna konsekwencja tego, co przez lata zbudowaliśmy – wyjaśnia Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wśród sygnatariuszy apelu znalazły się m.in. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ORLEN Petrobaltic S.A., Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o., Baltic Towers Sp. z o.o., Rafineria Gdańska Sp. z o.o., Stocznia Remontowa NAUTA S.A., Intel Technology Poland Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., Akademia Marynarki Wojennej czy Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.