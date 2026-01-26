Apple wprowadza do Polski nowy lokalizator AirTag. Ma być głośniejszy i dokładniejszy

Apple wprowadza na rynek nową wersję lokalizatora AirTag. Firma obiecuje, że urządzenie jest dokładniejsze i głośniejsze. Koncern uruchomił też funkcję, która pozwala powiadomić linie lotnicze o lokalizacji zgubionego bagażu.

Lokalizator wykorzystuje nowy układ, obecny w najnowszych modelach iPhone, który – jak zapewnia firma – poprawia o 50 proc. odległość wykrywania. Do tego jest też głośniejszy, by było go słychać, gdy leży pod poduszką czy pod stertą ubrań.

Apple zapewnia również, że nowy lokalizator dba o prywatność użytkowników i ochronę danych. Nie przechowuje informacji o lokalizacji na urządzeniu. Dane przesyłane do telefonu są szyfrowane. W ten sposób tylko właściciel lokalizatora i urządzenia, z którego korzysta do odnalezienia zgubionego przedmiotu, ma dostęp do tych informacji. Firma przypomina też, że AirTag służy do znajdowania przedmiotów i nie powinno się go używać do śledzenia zwierząt domowych. Urządzenie ma również systemy zabezpieczające przed wykorzystaniem lokalizatora do śledzenia innych osób.

AirTag działa także na Apple Watch (Series 9 i nowsze) oraz Ultra 2. Aby z niego korzystać, potrzebny jest jednak zegarek lub urządzenie mobilne z iOS 26 / iPadOS 26.

Cena? 149 zł za pojedynczy lokalizator i 499 zł za zestaw czterech urządzeń.