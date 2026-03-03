ArcelorMittal Poland chce ponownie uruchomić wielki piec w Dąbrowie Górniczej

ArcelorMittal Poland rozpoczął prace przygotowawcze do ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 w Dąbrowa Górnicza, który został zatrzymany we wrześniu ubiegłego roku. Rozruch instalacji ma nastąpić, gdy pozwoli na to sytuacja rynkowa, a spółka liczy, że pierwsza surówka popłynie już wiosną.

Prace obejmują kompleksowe przygotowanie instalacji po pięciomiesięcznym przestoju, a ich łączny koszt wynosi blisko 60 mln zł. Jak przekazała rzeczniczka spółki Sylwia Winiarek-Erdogan, część robót jest niezbędna po długim zatrzymaniu pieca, a część to zadania, których nie da się wykonać w trakcie normalnej pracy instalacji.

Prezes i dyrektor generalny AMP Wojciech Koszuta podkreślił, że termin ponownego uruchomienia pieca zależy od warunków rynkowych, jednak firma chce być gotowa na poprawę koniunktury. Jak zaznaczył, celem jest uruchomienie pieca wiosną, co – według zarządu – ma potwierdzać elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.

Zakres prac obejmuje przede wszystkim gar pieca, który jest odbudowywany z użyciem nowych materiałów ceramicznych. Modernizacji zostanie także poddany układ chłodzenia, uznawany za kluczowy element całej instalacji. Dodatkowo remontowane są elementy zużyte w trakcie ostatniej kampanii oraz konstrukcja wspierająca pomost garowy.

Na placu budowy pracuje około 20 firm, a realizowane inwestycje mają wydłużyć kampanię wielkiego pieca nr 3 o około cztery lata. Spółka wskazuje, że modernizacja zwiększy trwałość i bezpieczeństwo instalacji po jej ponownym uruchomieniu.

Wielki piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej został czasowo wyłączony we wrześniu 2025 r. z powodu trudnych warunków rynkowych. AMP argumentował decyzję wysokimi cenami energii, niewystarczającą ochroną rynku oraz kosztami systemu EU ETS, które – jak podkreślano – ponoszą wyłącznie producenci z Europy. W czasie postoju pracownicy mieli być kierowani do innych zadań, szkoleń lub na urlopy.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiając blisko połowę potencjału produkcyjnego krajowego hutnictwa. Spółka zatrudnia ponad 9 tys. osób i należy do globalnej grupy ArcelorMittal. W listopadzie 2025 r. zapowiedziała trwałe wyłączenie Huty Królewskiej w Chorzowie, deklarując jednocześnie miejsca pracy dla 270 pracowników w innych zakładach grupy.

