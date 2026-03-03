Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
NEWSROOM XYZ
03.03.2026 13:10

ArcelorMittal Poland chce ponownie uruchomić wielki piec w Dąbrowie Górniczej

ArcelorMittal Poland rozpoczął prace przygotowawcze do ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 w Dąbrowa Górnicza, który został zatrzymany we wrześniu ubiegłego roku. Rozruch instalacji ma nastąpić, gdy pozwoli na to sytuacja rynkowa, a spółka liczy, że pierwsza surówka popłynie już wiosną.

Prace obejmują kompleksowe przygotowanie instalacji po pięciomiesięcznym przestoju, a ich łączny koszt wynosi blisko 60 mln zł. Jak przekazała rzeczniczka spółki Sylwia Winiarek-Erdogan, część robót jest niezbędna po długim zatrzymaniu pieca, a część to zadania, których nie da się wykonać w trakcie normalnej pracy instalacji.

Prezes i dyrektor generalny AMP Wojciech Koszuta podkreślił, że termin ponownego uruchomienia pieca zależy od warunków rynkowych, jednak firma chce być gotowa na poprawę koniunktury. Jak zaznaczył, celem jest uruchomienie pieca wiosną, co – według zarządu – ma potwierdzać elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.

Zakres prac obejmuje przede wszystkim gar pieca, który jest odbudowywany z użyciem nowych materiałów ceramicznych. Modernizacji zostanie także poddany układ chłodzenia, uznawany za kluczowy element całej instalacji. Dodatkowo remontowane są elementy zużyte w trakcie ostatniej kampanii oraz konstrukcja wspierająca pomost garowy.

Na placu budowy pracuje około 20 firm, a realizowane inwestycje mają wydłużyć kampanię wielkiego pieca nr 3 o około cztery lata. Spółka wskazuje, że modernizacja zwiększy trwałość i bezpieczeństwo instalacji po jej ponownym uruchomieniu.

Wielki piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej został czasowo wyłączony we wrześniu 2025 r. z powodu trudnych warunków rynkowych. AMP argumentował decyzję wysokimi cenami energii, niewystarczającą ochroną rynku oraz kosztami systemu EU ETS, które – jak podkreślano – ponoszą wyłącznie producenci z Europy. W czasie postoju pracownicy mieli być kierowani do innych zadań, szkoleń lub na urlopy.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiając blisko połowę potencjału produkcyjnego krajowego hutnictwa. Spółka zatrudnia ponad 9 tys. osób i należy do globalnej grupy ArcelorMittal. W listopadzie 2025 r. zapowiedziała trwałe wyłączenie Huty Królewskiej w Chorzowie, deklarując jednocześnie miejsca pracy dla 270 pracowników w innych zakładach grupy.

Źródło: PAP

Zdjęcie przedstawia wielki piec nr 3 w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej
Wielki piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej został czasowo wyłączony we wrześniu 2025 r. z powodu trudnych warunków rynkowych. AMP argumentował decyzję wysokimi cenami energii, niewystarczającą ochroną rynku oraz kosztami systemu EU ETS, które – jak podkreślano – ponoszą wyłącznie producenci z Europy. W czasie postoju pracownicy mieli być kierowani do innych zadań, szkoleń lub na urlopy. Fot. materiały prasowe
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Koniec epoki grind culture. Jak Generacja Z redefiniuje zasady rynku pracy?
Pokolenie Z przemodelowuje rynek pracy i otwarcie sprzeciwia się „kulturze zapierdolu”. Jak wpływa to na pracodawców i pracowników oraz czy granica między asertywnością a roszczeniowością nie zaczyna się zacierać? O tych wyzwaniach podczas konferencji Impact w Poznaniu opowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Izraelski oficer i dyplomata dla XYZ: Wojna przybierze inny obrót, jeśli zginie Chamenei
W sobotę rano Izrael zaatakował Iran. Uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych runęły na kraj. Wszyscy czekają na to, co zrobią Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły lotnicze. Co wydarzy się w Iranie i jak długie działania zbrojne czekają Bliski Wschód? O ocenę sytuacji zapytaliśmy Uriego Halperina. To pułkownik rezerwy izraelskich sił zbrojnych, były attaché obrony Izraela przy NATO.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEI)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chamenei uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie dominował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Zełenski: nie oddam Donbasu. USA gotowe do gwarancji bezpieczeństwa tylko w porozumieniu z Rosją
Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Corriere della Sera: Ukraina nie odda Donbasu i nie zgodzi się na rosyjskie warunki terytorialne
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Ministerstwo zaczęło słuchać rad z ekosystemu innowacji. Jest nowy konkurs na lepszych warunkach. Ale bez pieniędzy
Nowy nabór na Akredytowane Ośrodki Innowacji właśnie wystartował. Po kompromitacji konkursu sprzed dwóch lat, gdy akredytację uzyskało tylko pięć podmiotów na cały kraj, resort rozwoju uelastycznił warunki. Ale nie wiadomo kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle wybrane firmy dostaną dofinansowanie tej działalności.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Hiszpańska gospodarka staje na nogi. Najniższe bezrobocie od czasu kryzysu finansowego. Ale to nie jest cała prawda
Hiszpania przełamała psychologiczną barierę. Po raz pierwszy od 2008 r. bezrobocie spadło poniżej 10 proc. Choć Hiszpania wciąż pozostaje w niechlubnej czołówce unijnych statystyk bezrobocia, ożywienie gospodarcze jest bezsprzeczne. W 2025 r. PKB wzrósł o 2,8 proc., znacznie przewyższając wyniki odnotowane przez Niemcy, Francję czy Włochy. Pytanie – czy te makroekonomiczne sukcesy przekładają się na jakość zatrudnienia, stabilność umów i perspektywy dla młodych? Tu statystyki tracą swoją jednoznaczność.
02.03.2026