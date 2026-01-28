Arkadiusz Krężel i Wojciech Wróbel wybrani do rady nadzorczej PGE

Arkadiusz Krężel i Wojciech Wróbel dołączą do rady nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej – zdecydowali akcjonariusze spółki podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Nikt z dotychczasowego składu rady nie został odwołany.

Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek ministra aktywów państwowych. Skarb Państwa jest największym akcjonariuszem PGE, z blisko 61 proc. akcji.

Arkadiusz Krężel i Wojciech Wróbel. Kim są nowi członkowie rady nadzorczej PGE?

Arkadiusz Krężel to były prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprawował tę funkcję w latach 1992–2006.

Jest współtwórcą programu Specjalnych Stref Ekonomicznych. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. Państwowej Agencji Węgla Kamiennego, Polskiego Banku Rozwoju, PKP.

Krężel to także wieloletni przewodniczący rady nadzorczej spółek Boryszew i Impexmetal. Obecnie jest doradcą zarządu Boryszewa.

Wojciech Wróbel to ekspert z zakresu finansów i zarządzania strategicznego. Jest właścicielem Grupy Wróbel, jednej z firm motoryzacyjnych w Polsce.

Od 2019 r. pełni funkcję konsula honorowego Gruzji we Wrocławiu. Jest także założycielem Fundacji Kaukaskiej i dożywotnim członkiem rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Należy też do rady programowej Forum G2 – Gospodarka i Geopolityka. W Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi zajęcia dotyczące międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Źródło: PAP