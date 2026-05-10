Armani szykuje sprzedaż udziałów po śmierci założyciela

Włoski dom mody Giorgio Armani rozważa sprzedaż 15 proc. udziałów firmy trzem inwestorom wskazanym jeszcze przez założyciela marki. Według medialnych doniesień pakiet miałby zostać podzielony po równo między francuski koncern luksusowy LVMH oraz partnerów biznesowych grupy – L’Oreal i EssilorLuxottica.

Decyzja ma wynikać z testamentu Giorgio Armaniego, który zmarł we wrześniu ubiegłego roku w wieku 91 lat. Założyciel marki miał wskazać trzy firmy jako preferowanych inwestorów dla grupy. Zgodnie z zapisami testamentu sprzedaż pierwszego pakietu udziałów – obejmującego 15 proc. spółki – powinna nastąpić w ciągu 12–18 miesięcy od śmierci projektanta.

Jak podał włoski dziennik „la Repubblica”, prezes grupy Armani Giuseppe Marsocci przygotowuje obecnie biznesplan i pracuje nad wyborem dwóch doradców, którzy mają nadzorować proces sprzedaży udziałów. Doradcy mieliby następnie przedstawić potencjalnym inwestorom pięcioletni plan rozwoju firmy.

Według doniesień rozważany jest podział pakietu 15 proc. udziałów na trzy równe części. Taki ruch miałby utrzymać zainteresowanie wszystkich trzech potencjalnych inwestorów już na początkowym etapie procesu. Armani współpracuje z L’Oreal w obszarze kosmetyków, natomiast z EssilorLuxottica przy produkcji okularów. LVMH jest z kolei największym na świecie koncernem dóbr luksusowych.

Źródło: Reuters