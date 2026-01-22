Australian Open. Iga Świątek pokonała Marię Bouzkovą i awansowała do trzeciej rundy

Iga Świątek pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą 6:2, 6:3 w drugiej rundzie Australian Open. Kolejną rywalką Polki będzie Anna Kalinska z Rosji.

Polka szybko odprawiła swoją czeską rywalkę. 44. tenisistka na liście WTA gładko przegrała w dwóch setach. Mecz trwał zaledwie godzinę i 19 minut. To była trzecia konfrontacja tych tenisistek, we wszystkich do tej pory tryumfowała Polka.

Iga Świątek szybko rozegrała pierwszego seta. Zaczęła od prowadzenia 2:0 i dała się przełamać tylko w trzecim gemie. W drugim secie Bouzkovej udało się przełamać Polkę na 2:1 i wygrać kolejnego gema. Świątek wróciła jednak szybko do gry, wygrała pięć gemów z rzędu i zameldowała się w trzeciej rundzie Australian Open.

Polka walczy w Melbourne o pierwsze zwycięstwo w tym turnieju. To jedyne wielkoszlemowe zawody, których jeszcze nie wygrała. Ma bowiem na koncie cztery zwycięstwa we French Open oraz po jednym triumfie w US Open i Wimbledonie.

Równie gładko sobotnia rywalka Świątek pokonała swoją przeciwniczkę – Austriaczkę Julię Grabher (6:3, 6:3). Iga Świątek i Anna Kalinska grały ze sobą wcześniej trzy mecze. Dwa z nich wygrała Świątek.