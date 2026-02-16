Awaria X. Platforma z zakłóceniami na całym świecie, firma milczy

Kategorie artykułu: Świat Pekin zachęca do noworocznej konsumpcji. Miliardy juanów i więcej cenzury We wtorek 17 lutego w Chinach rozpoczynają się obchody lunarnego Nowego Roku. Rząd stara się osłodzić obywatelom święta i zachęcić, aby w czasie dziewięciodniowych ferii wydawali więcej. W okresie noworocznym władze wzmacniają też cenzurę, aby zapewnić „pozytywną atmosferę"

Kategorie artykułu: Kultura Królestwo tkanin. Alicja Wyszogrodzka, czyli kobieta, która zaprojektowała PRL Wystawa w Muzeum Miasta Gdyni to wydarzenie, które trzeba nie tylko zobaczyć, ale przeżyć. Bo dostajemy nie tylko przegląd wzorów, ale materialną lekcję naszej kultury wizualnej, opowieść o tym, jak wzornictwo codzienności potrafiło wpływać na życie społeczne i estetyczne Polaków w drugiej połowie XX wieku.