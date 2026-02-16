Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
16.02.2026 15:31

Awaria X. Platforma z zakłóceniami na całym świecie, firma milczy

Na całym świecie użytkownicy zgłaszają awarię platformy X. Przyczyna jest niewiadoma, a spółka nie wydała dotąd żadnego komunikatu.

Awaria dotknęła zarówno aplikację, jak i wersję przeglądarkową X. Przed godz. 15 czasu polskiego liczba zgłoszeń awarii w serwisie DownDetector wzrosła do 40 tysięcy.

Na ten moment przyczyna zakłóceń jest nieznana. Firma nie wydała żadnego komunikatu.

Polecamy: Francuski romans Elona Muska. Od uwodzenia Paryża do otwartego konfliktu

Elon Musk na tle logo portalu X
Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images
