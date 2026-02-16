16.02.2026 15:31
Awaria X. Platforma z zakłóceniami na całym świecie, firma milczy
Na całym świecie użytkownicy zgłaszają awarię platformy X. Przyczyna jest niewiadoma, a spółka nie wydała dotąd żadnego komunikatu.
Awaria dotknęła zarówno aplikację, jak i wersję przeglądarkową X. Przed godz. 15 czasu polskiego liczba zgłoszeń awarii w serwisie DownDetector wzrosła do 40 tysięcy.
Na ten moment przyczyna zakłóceń jest nieznana. Firma nie wydała żadnego komunikatu.
Polecamy: Francuski romans Elona Muska. Od uwodzenia Paryża do otwartego konfliktu