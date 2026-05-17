Axios: Doradcy Trumpa obawiają się, że Chiny mogą zaatakować Tajwan w ciągu pięciu lat

Niektórzy spośród bliskich doradców prezydenta USA Donalda Trumpa obawiają się, że niedawna wizyta amerykańskiego przywódcy w Pekinie może skutkować zwiększonym ryzykiem ataku Chin na Tajwan w ciągu najbliższych pięciu lat – poinformował w niedzielę portal Axios.

Chińska inwazja na wyspę mogłaby potencjalnie uniemożliwić amerykańskim firmom dostęp do tajwańskich chipów, wykorzystywanych do zasilania sztucznej inteligencji – zauważył Axios.

„Jeden z doradców Trumpa powiedział, że Xi »próbuje zmienić pozycję Chin, mówiąc: nie jesteśmy wschodzącą potęgą, jesteśmy wam równi, a Tajwan jest mój«” – napisał portal.

–Ta wizyta zasygnalizowała znacznie większe prawdopodobieństwo, że Tajwan będzie przedmiotem negocjacji w ciągu najbliższych pięciu lat – dodał rozmówca serwisu Axios.

– Nie ma mowy, żebyśmy byli gotowi ekonomicznie – łańcuch dostaw chipów nie będzie nawet bliski samowystarczalności. Dla prezesów firm, a tak naprawdę dla całej gospodarki nie ma pilniejszej kwestii niż łańcuch dostaw chipów – ostrzegł doradca amerykańskiego przywódcy, cytowany przez Axios.

Prezydent USA Donald Trump przebywał w Pekinie od środy do piątku. Po rozmowach Trump powiedział, że chiński przywódca dopytywał go, czy będzie bronił Tajwanu, a także poruszył z nim temat dostaw amerykańskiej broni na wyspę. Trump oświadczył również, że jeszcze nie podjął decyzji w sprawie odblokowania kolejnej dostawy uzbrojenia dla Tajpej. W ocenie agencji Reutera wzmogło to niepewność w kwestii dalszego wsparcia Waszyngtonu dla strony tajwańskiej.

Według chińskiego MSZ Xi „ostrzegł" Trumpa, że kwestia Tajwanu, jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może doprowadzić do konfliktu między Chinami a USA.

Chińscy komuniści uważają demokratycznie rządzony Tajwan za część ChRL i dąży do przejęcia nad nim kontroli. USA są największym dostawcą uzbrojenia dla władz w Tajpej.

Źróło: PAP, XYZ