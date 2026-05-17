Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.05.2026
NEWSROOM XYZ
17.05.2026 09:55

Analityk OSW: Xi jinping mami Donalda Trumpa wizją „wielkiego dealu”

Przywódca Chin Xi Jinping mami prezydenta USA Donalda Trumpa wizją „wielkiego dealu” handlowego, by utrzymać spokój w relacjach, ale kwestia Tajwanu może doprowadzić do szybkiej eskalacji napięć – ocenił w rozmowie z PAP analityk ds. chińskich w Ośrodku Studiów Wschodnich (OSW) dr Michał Bogusz.

– Xi zależy na spokoju w relacjach w okresie przed XXI zjazdem Komunistycznej Partii Chin, więc będzie koncyliacyjny i będzie mamił Trumpa wizją wielkiego dealu handlowego – przewiduje Bogusz. Jego zdaniem może chodzić o zakupy towarów rolnych, takich jak soja czy samoloty Boeinga.

Trump chwali się umową handlową; chińscy komuniści: porozumienie jest „wstępne"

Krajowe zjazdy KPCh odbywają się raz na pięć lat i oceniane są jako najważniejsze wydarzenia polityczne w Chinach. Zatwierdzany jest na nich skład najwyższego kierownictwa partii. Na poprzednim zjeździe w 2022 r. Xi zerwał z tradycją i przedłużył swoją władzę na trzecią pięcioletnią kadencję. Kolejny zjazd ma się odbyć jesienią 2027 r.

Publiczne wypowiedzi Xi w czasie wizyty Trumpa w ocenie Bogusza miały charakter pojednawczy. Przywódca Chin wzywał do „pokojowego współistnienia” i obustronnie korzystnej współpracy obu mocarstw. Według komunikatu chińskiego MSZ uzgodnił z Trumpem nowy kierunek relacji, które mają charakteryzować się „konstruktywną, strategiczną stabilnością”.

Trump powiedział, że zawarł z Chinami „fantastyczne umowy handlowe” i chwalił Xi, określając go jako przyjaciela i wielkiego przywódcę. Ogłosił, że Chiny zgodziły się kupić 200 samolotów Boeinga i towary rolno-spożywcze za „miliardy dolarów”.

W sobotę dzień po wylocie prezydenta USA z Pekinu chińskie ministerstwo handlu określiło porozumienia handlowe omawiane w czasie wizyty jako „wstępne”. Resort dodał w komunikacie, że negocjacje w sprawie szczegółów trwają, a porozumienia zostaną „sfinalizowane tak szybko, jak to możliwe”.

Czytaj także: Spotkanie Xi Jinpinga i Donalda Trumpa w Pekinie. Chiński przywódca: w wojnach handlowych nie ma zwycięzców

Zobaczymy, czy Trump zgodzi się na sprzedaż broni na Tajwan

– Wygląda na to, że Pekin będzie warunkował te umowy sprawą sprzedaży broni na Tajwan. Tak to interpretuję – ocenił Bogusz.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część ChRL, chociaż nigdy nie był w ich posiadaniu, i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. USA nie utrzymują z Tajwanem formalnych relacji dyplomatycznych, ale są jego największym dostawcą uzbrojenia.

W grudniu 2025 r. administracja Trumpa zatwierdziła sprzedaż broni Tajwanowi za rekordową sumę 11 mld dolarów. Jednak kolejna dostawa o wartości około 14 mld dolarów wciąż oczekuje na podpis prezydenta. Przed wizytą Trump określał kwestię sprzedaży uzbrojenia Tajwanowi jako „dobrą kartę negocjacyjną” w rozmowach z Chinami.

– Zobaczymy, czy Trump zgodzi się na sprzedaż broni na Tajwan. Może będzie próbował zmniejszyć rozmiar pakietu. Jeśli sprzeda całość, Pekin będzie musiał zareagować i sytuacja może szybko eskalować. Jeśli nie sprzeda, będzie „słaby jak Obama” – ocenił Bogusz.

MSZ w Pekinie poinformowało, że Xi „ostrzegł" Trumpa w sprawie Tajwanu. Miał mu powiedzieć, że jeśli kwestia ta nie zostanie odpowiednio rozwiązana, Chiny i USA mogą wejść w spór, a nawet konflikt, a ich relacje znajdą się w „bardzo niebezpiecznym miejscu”.

– Tajwan jest ważny dla Xi. Chiński przywódca będzie naciskał na Trumpa, bo to go legitymizuje w aparacie partyjnym. Aparat zmienił się w ciągu lat. Jest w nim coraz więcej ludzi, którzy poszli do szkoły po 1989 r. i są zindoktrynowani nacjonalistyczną narracją – ocenił Bogusz.

– Nie wiem, czy Xi wierzy w szybkie przejęcie Tajwanu, ale musi się zachowywać tak, jakby to było nieubłagane – dodał analityk.

Prezydent USA powiedział po rozmowach w Pekinie, że chiński przywódca dopytywał go o to, czy będzie bronił Tajwanu, i poruszył z nim temat dostaw amerykańskiej broni na wyspę. Trump oświadczył również, że jeszcze nie podjął decyzji w sprawie odblokowania kolejnej dostawy. Według agencji Reutera wzmogło to niepewność co do dalszego wsparcia Waszyngtonu dla Tajpej.

Trump przebywał w Pekinie od środy do piątku. W czwartek spotkał się z Xi w Wielkiej Hali Ludowej i wspólnie z nim zwiedził pekińską Świątynię Nieba. Tego samego dnia wziął udział w państwowym bankiecie na jego cześć, a w piątek spotkał się z Xi przy herbacie i lunchu w rządowym kompleksie Zhongnanhai, siedzibie i rezydencji najwyższych władz KPCh.

Polecamy: Europa coraz bliżej z Tajwanem. Zdecydowały geopolityka i technologia

Źródło: PAP

Donald Trump i Xi Jinping
Donald Trump (z lewej) i Xi Jinping. Fot. Xinhua/ABACAPRESS.COM/Li Xiang) Dostawca: PAP/Abaca
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
TOP5 najciekawszych muzeów
Zapraszamy w podróż do miejsc, które na muzealnej mapie Polski są jedyne w swoim rodzaju. Czasem niszowe, czasem wyspecjalizowane, czasem ukryte w dawnych klasztorach, fabrykach czy kamienicach. Oto…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Dino w górę o 10 proc., ale WIG20 mocno spadł. Dzień na GPW 15 maja 2026 r.
W piątek akcje Dino wzrosły o 10 proc., ale większość spółek w WIG20 traciła. Najmocniej – KGHM, który drugi dzień z rzędu został najgorszym blue chipem. Na sentyment na GPW negatywnie wpłynęły…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Po co nam banki? Prezesi tłumaczą i wskazują główne wyzwania sektora
Gdyby wszystkie banki w kraju utworzyły konsorcjum, to mogłyby jednorazowo sfinansować 28 proc. kosztów budowy elektrowni jądrowej i 60 proc. Portu Polska. Bez kumulacji kapitału sektor nie udźwignie…
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kredytowa ofensywa VeloBanku. Prezes: W tym roku 12,5 mld zł sprzedaży
VeloBank jest już technicznie gotowy do integracji z detaliczną częścią Citi Handlowego. Tuż przed jej przeprowadzeniem rozmawiamy z prezesem Adamem Marciniakiem, jak będzie działał nowy, większy…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czatbocie, na kogo mam zagłosować? O coraz większej roli AI w politycznych wyborach
Algorytmy czatbotów potrafią przekonywać skuteczniej niż tradycyjne materiały wyborcze, co rodzi nowe wyzwania dla systemów demokratycznych. Partie polityczne już teraz optymalizują swoje komunikaty…
17.05.2026
Studenci masowo rzucają studia. Co zrobi uczelnia, żeby twoje dziecko nie zrezygnowało?
Czterech na 10 studentów, którzy właśnie zaczynają się rekrutować na jedną z ponad 150 polskich uczelni publicznych, nie skończy nawet pierwszego roku. Znaczna część z nich sama zrezygnuje ze studiów…