Azerbejdżan: Irańskie drony uderzyły w naszą eksklawę. Baku zapowiada odpowiedź

Irańskie bezzałogowce zaatakowały w czwartek infrastrukturę cywilną w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej, należącej do Azerbejdżanu eksklawie graniczącej z Iranem. W wyniku uderzeń uszkodzony został terminal lotniska w Nachiczewanie, a dwie osoby cywilne zostały ranne.

Atak dronów na lotnisko i okolice szkoły

Do ataku doszło około południa 5 marca, gdy – według władz w Baku – z terytorium Iranu wystrzelono drony w kierunku Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej, eksklawy Azerbejdżanu.

Jak poinformowało azerskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeden z bezzałogowców uderzył w terminal międzynarodowego lotniska w Nachiczewanie, położonego około 10 km od granicy z Iranem.

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün #Azərbaycan Respublikasının #Naxçıvan Muxtar Respublikasına İran İslam Respublikasının ərazisindən dron hücumları həyata keçirilib.



1 ədəd dron Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hava Limanının terminal binasına, digər bir dron isə #Şəkərabad kəndində… pic.twitter.com/YHPkp4Q5Ca — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) March 5, 2026

Kolejny dron spadł w pobliżu budynku szkoły we wsi Szekerabad, a kilka innych bezzałogowców rozbiło się w różnych miejscach regionu.

W wyniku ataku uszkodzony został terminal lotniska, a także pas startowy, na który spadły fragmenty jednego z dronów, powodując zniszczenia asfaltowej nawierzchni.

Ranni cywile i śledztwo

Władze lokalnego szpitala poinformowały, że dwie osoby cywilne zostały ranne w wyniku ataku dronów na lotnisko. Trafiły one na oddział ratunkowy szpitala w Nachiczewanie. Według lekarzy stan rannych jest stabilny.

Na miejsce zdarzenia skierowano pracowników prokuratury, którzy prowadzą dochodzenie dotyczące przebiegu ataku i jego skutków.

Ministerstwo obrony Azerbejdżanu przekazało, że trwa analiza parametrów technicznych użytych bezzałogowców oraz szczegółów przeprowadzonych uderzeń.

Baku wzywa ambasadora Iranu

W reakcji na wydarzenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu wezwało ambasadora Iranu w Baku, Modżtabę Demirchilou, aby przekazać mu oficjalny protest dyplomatyczny.

W komunikacie podkreślono, że atak na cywilną infrastrukturę Azerbejdżanu stanowi naruszenie norm i zasad prawa międzynarodowego oraz zwiększa napięcia w regionie.

Baku zażądało od Teheranu szybkiego wyjaśnienia incydentu, przeprowadzenia dochodzenia oraz podjęcia działań, które zapobiegną podobnym atakom w przyszłości.

Jednocześnie azerskie władze zapowiedziały, że przygotowują „niezbędne środki odpowiedzi”, aby chronić integralność terytorialną państwa oraz bezpieczeństwo cywilów i infrastruktury. Według resortów obrony i dyplomacji ataki „nie pozostaną bez odpowiedzi”.

Iran dotąd nie skomentował doniesień o ataku.

Źródło: Reuters, PAP, APA