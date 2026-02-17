Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.02.2026
NEWSROOM XYZ
17.02.2026 14:25

Azja świętuje Rok Ognistego Konia. Miliony ludzi ruszyły w podróż

Azja rozpoczęła Rok Ognistego Konia. To oznacza masowe podróże milionów ludzi, którzy chcą obchodzić to święto w gronie rodzinnym.

Obchody Nowego Roku Księżycowego, które często trwają ponad tydzień, odbywają się m.in. w Chinach, Wietnamie, Korei Południowej i Północnej, Singapurze oraz Indonezji. Czas ten jest okazją do spotkań rodzinnych.

Pekin opustoszał jednak tylko na chwilę. Miejsce ludzi pracujących w stolicy Chin, którzy wrócili do swoich bliskich, zastąpili turyści. Wszędzie pojawiły się gwarne jarmarki świątynne oraz tradycyjne tańce lwów. Chiny nie zapominają jednak o nowoczesnych technologiach – obok tradycyjnych występów odbywają się także pokazy robotów.

Z kolei w Wietnamie obchody są bardziej stonowane ze względu na żałobę po królowej matce. Rodziny i tak jednak spotykają się przy cieście ryżowym i składają ofiary przodkom w trakcie święta Tet.

Ognisty Koń, który wrócił po 60 latach, teoretycznie uosabia witalność i siłę. Powrót tego rzadkiego znaku budzi jednak niepokój. W historii symbol ten zwiastował bowiem burzliwe przemiany – przypisywano mu m.in. zapowiedź rewolucji kulturalnej w Chinach. Dlatego w Azji, stojącej na skraju konfliktów, jak między Tajlandią a Kambodżą czy między Chinami a Tajwanem, obawy o przyszłość są wyraźne.

Źródło: PAP

Jimmy Lai skazany na 20 lat więzienia w procesie politycznym
Tradycyjny chiński taniec smoków. Obchody Roku Ognistego Konia w Chinatown w Yokohamie
Azja świętuje nowy rok księżycowy. Boi się jednak, co przyniesie Rok Ognistego Konia. Fot. EPA/FRANCK ROBICHON Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Optima przechodzi na abonament. Cicha zmiana znacząco podniesie koszty biur rachunkowych
Comarch w ciągu kilku tygodni zmienił model sprzedaży programu Optima, stawiając na subskrypcję. W niektórych wariantach cena wzrosła nawet pięć razy, a dotychczasowe opcje zakupu i aktualizacji zniknęły z oferty. Klienci wskazują, że moment wprowadzenia zmian – tuż przed wejściem w życie KSeF i falą nowych obowiązków – nie jest przypadkowy.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Najemcy przyspieszają, deweloperzy hamują. Na warszawskim rynku biurowym brak nowych inwestycji
Warszawski rynek biurowy w 2025 r. notuje rekordowy popyt, ale zmaga się z deficytem nowej podaży i rosnącą presją czynszową
16.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Pekin zachęca do noworocznej konsumpcji. Miliardy juanów i więcej cenzury
We wtorek 17 lutego w Chinach rozpoczynają się obchody lunarnego Nowego Roku. Rząd stara się osłodzić obywatelom święta i zachęcić, aby w czasie dziewięciodniowych ferii wydawali więcej. W okresie noworocznym władze wzmacniają też cenzurę, aby zapewnić „pozytywną atmosferę"
15.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Jak przywrócić praworządność? Dr Marcin Szwed o błędach w projektach ministra Żurka (WYWIAD)
– Zdaję sobie sprawę z tego, że orzekanie neosędziów na dotychczasowych miejscach w ramach delegacji miałoby być ochroną stabilności sądów. Takie tymczasowe rozwiązanie jest jednak nieco niekonsekwentne – mówi dr Marcin Szwed o projekcie ustawy praworządnościowej, nad którą pracuje Sejm. W rozmowie z XYZ prawnik ocenia działania ministra Waldemara Żurka.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Świat
Ukraińcy zawstydzili NATO walką z pomocą dronów? „Rzeczywistość jest inna niż clickbaitowe tytuły”
Ukraińscy żołnierze uchodzą za mistrzów wykorzystywania dronów. W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że w znaczący sposób przewyższyli sprawnością żołnierzy wojsk NATO, czego dowiodły ćwiczenia w Estonii. Czy to prawda?
17.02.2026