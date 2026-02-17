Azja świętuje Rok Ognistego Konia. Miliony ludzi ruszyły w podróż

Azja rozpoczęła Rok Ognistego Konia. To oznacza masowe podróże milionów ludzi, którzy chcą obchodzić to święto w gronie rodzinnym.

Obchody Nowego Roku Księżycowego, które często trwają ponad tydzień, odbywają się m.in. w Chinach, Wietnamie, Korei Południowej i Północnej, Singapurze oraz Indonezji. Czas ten jest okazją do spotkań rodzinnych.

Pekin opustoszał jednak tylko na chwilę. Miejsce ludzi pracujących w stolicy Chin, którzy wrócili do swoich bliskich, zastąpili turyści. Wszędzie pojawiły się gwarne jarmarki świątynne oraz tradycyjne tańce lwów. Chiny nie zapominają jednak o nowoczesnych technologiach – obok tradycyjnych występów odbywają się także pokazy robotów.

Z kolei w Wietnamie obchody są bardziej stonowane ze względu na żałobę po królowej matce. Rodziny i tak jednak spotykają się przy cieście ryżowym i składają ofiary przodkom w trakcie święta Tet.

Ognisty Koń, który wrócił po 60 latach, teoretycznie uosabia witalność i siłę. Powrót tego rzadkiego znaku budzi jednak niepokój. W historii symbol ten zwiastował bowiem burzliwe przemiany – przypisywano mu m.in. zapowiedź rewolucji kulturalnej w Chinach. Dlatego w Azji, stojącej na skraju konfliktów, jak między Tajlandią a Kambodżą czy między Chinami a Tajwanem, obawy o przyszłość są wyraźne.

Źródło: PAP