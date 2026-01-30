Bank centralny Kolumbii podnosi stopy procentowe. Rynek zaskoczony

Bank centralny Kolumbii po raz pierwszy od niemal trzech lat podniósł stopy procentowe, decydując się na ruch większy, niż oczekiwała większość analityków. Decyzja zapadła w warunkach rosnącej presji inflacyjnej, pogarszających się perspektyw fiskalnych i zwiększonych ryzyk zewnętrznych.

W piątek bank centralny Kolumbii podniósł główną stopę procentową o 100 punktów bazowych, do poziomu 10,25 proc. To pierwsza podwyżka stóp od prawie trzech lat i jednocześnie ruch wyraźnie większy od prognoz rynkowych.

Decyzja zapadła niejednogłośnie. Spośród siedmiu członków rady czterech opowiedziało się za podwyżką o 100 pb, dwóch głosowało za obniżką o 50 pb, a jeden za utrzymaniem stóp bez zmian, podał bank w komunikacie.

Jak wynika z sondażu Reutersa, 15 z 26 analityków spodziewało się podwyżki jedynie o 50 pb do 9,75 proc., a tylko jeden przewidywał ruch o 100 pb. Bank uzasadnił decyzję nasilającą się presją inflacyjną oraz wzrostem oczekiwań inflacyjnych.

W grudniu inflacja wyniosła 5,1 proc., czyli nieco mniej niż na koniec 2024 r. Inflacja bazowa wzrosła jednak do 5,02 proc. z 4,85 proc. w listopadzie. Długoterminowy cel inflacyjny banku to 3 proc. ±1 pkt proc.

Na presję cenową wpływa także polityka rządu. Prezydent Gustavo Petro podniósł płacę minimalną o 22,7 proc. na 2026 rok, co – według analityków – będzie sprzyjać dalszemu wzrostowi cen. W kolejnym sondażu Reutersa ekonomiści prognozują, że inflacja konsumencka na koniec roku wyniesie 6,32 proc.

Zespół techniczny banku podniósł prognozę inflacji na ten rok do 6,3 proc. z wcześniejszych 4,1 proc., poinformował szef banku Leonardo Villar. Jednocześnie bank spodziewa się, że wzrost gospodarczy w 2025 r. osiągnie 2,9 proc., natomiast w bieżącym roku spadnie do 2,6 proc.

Bank zwrócił również uwagę na pogarszającą się sytuację zewnętrzną. Deficyt na rachunku obrotów bieżących miał wzrosnąć do 2,4 proc. PKB w 2025 r. z 1,6 proc. w 2024 r., głównie z powodu szybkiego wzrostu importu przy umiarkowanym wzroście eksportu.

W komunikacie wskazano też na ryzyka związane z konfliktami handlowymi, polityką migracyjną USA, napięciami geopolitycznymi oraz oceną ryzyka kredytowego Kolumbii. Decyzję banku ostro skrytykował rząd – minister finansów German Avila stwierdził, że rząd „całkowicie nie zgadza się” z podwyżką, argumentując, że wyższe stopy mogą osłabić konsumpcję, mimo że gospodarka – jego zdaniem – rozwija się w sposób zrównoważony.

