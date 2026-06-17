Bank Światowy przedstawia plany partnerstwa z Polską do 2031. To ostatni etap finansowania

Bank Światowy przedstawił plany współpracy z Polską do 2031 r. Ze względu na rozwój gospodarczy Warszawy będzie to już ostatni rozdział współpracy gospodarczej z BŚ.

„Polska znajduje się obecnie na ścieżce prowadzącej do zakończenia korzystania z finansowania Banku Światowego, co odzwierciedla jej niezwykły postęp" – napisała instytucja w oświadczeniu.

Zdaniem BŚ ostatnie 30 lat to bezprecedensowy sukces Polski, która z gospodarki planowanej stała się rynkową. A do tego stale zmniejsza różnicę w dochodach od bogatszych państw UE.

„Zadanie polega teraz na podtrzymaniu tego sukcesu. Przyszły wzrost będzie zależał od wyzwolenia produktywności, innowacyjności i inwestycji prywatnych przy jednoczesnym zarządzaniu transformacją rynku pracy, zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego i budowaniu odporności" – dodaje Bank Światowy.

Ze względu na sukcesy gospodarcze Polski instytucja przewiduje zakończenie współpracy z Polską po 2031 r. Do tego jednak czasu pula na finansowanie dla Warszawy wynosi 6,75 mld dolarów, z czego 6 mld dolarów z Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) oraz 750 mln dolarów z pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD).

Wartość programu wyniesie 1 mld dolarów rocznie

„Pula alokacji może ulegać dalszym zmianom w związku z zapotrzebowaniem wynikającym z sytuacji w sektorze energetycznym, w tym w zakresie technologii jądrowych, oraz z procesu odbudowy Ukrainy, w którym Polska i polskie przedsiębiorstwa mogą odegrać istotną rolę. W porównaniu z poprzednią strategią oznacza to znaczącą zmianę w strukturze finansowania – z finansowania publicznego na inwestycje prywatne (...). IFC przewiduje, że wartość programu wyniesie 1 mld dolarów rocznie nowego finansowania (...)" – tłumaczy Bank Światowy.

Instytucja też przytacza słowa ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Tłumaczy on, że ramy partnerstwa będą koncentrować się m.in. na zwiększeniu inwestycji, innowacji i liczby miejsc pracy; na wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego i przechodzenia na czystą energię; na zwiększaniu odporności na susze i powodzie.

– Program ten odzwierciedla status Polski jako gospodarki o wysokich dochodach i wyznacza ścieżkę do zakończenia korzystania po 2031 r. z finansowania Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, przy jednoczesnym wzroście roli finansowania sektora prywatnego. W ramach tego partnerstwa Grupa Banku Światowego będzie nadal wspierać Polskę w rozwiązywaniu pozostałych wyzwań strukturalnych, wspierając jej długoterminowy wzrost gospodarczy oraz dobrobyt – podsumował szef resortu.