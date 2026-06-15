Beata Zawiszowska zrezygnowała z funkcji prezesa Grenevii; RN powołała jej następcę

Beata Zawiszowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Grenevii ze skutkiem na koniec 15 czerwca 2026 r.; powodów decyzji nie podano — poinformowała spółka w komunikacie.

Jednocześnie rada nadzorcza powołała z dniem 16 czerwca 2026 r. Mariusza Sośnierza na stanowisko prezesa zarządu oraz Roberta Rogowskiego na stanowisko wiceprezesa.

Grenevia poinformowała ponadto o rezygnacji Roberta Rogowskiego z funkcji członka rady nadzorczej, ze skutkiem od chwili jej złożenia 15 czerwca 2026 r.

Mariusz Sośnierz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz studiów MBA International i World Class Manufacturing w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W latach 2000–2012 pracował w międzynarodowych organizacjach, odpowiadając za obszar łańcucha dostaw. Następnie pełnił funkcje zarządcze m.in. w Barlinku (członek zarządu ds. supply chain), Cersanicie (prezes zarządu grupy) oraz Black Red White (prezes zarządu grupy kapitałowej). Od 2025 r. jest związany z grupą TDJ, a od października 2025 r. pełni funkcję prezesa zarządu Famur.

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Źródło: PAP