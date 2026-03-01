Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.03.2026
01.03.2026 11:41

Belgia i Francja zatrzymały tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni

Belgijskie siły zbrojne przejęły w niedzielę tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni – poinformował minister obrony Theo Francken. Jednostka, zatrzymana przy wsparciu Francji i podejrzewana o pływanie pod fałszywą banderą, zostanie przetransportowana do portu w Zeebrugge.

„W ostatnich kilku godzinach nasze siły zbrojne, przy wsparciu (...) Francji, weszły na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni” – przekazał Francken na platformie X.

„Bez swojej floty cieni (przywódca Rosji Władimir) Putin nie może prowadzić wojny przeciwko niewinnym Ukraińcom. Dlatego eliminujemy te statki. Jeden po drugim” - dodał.

Francken przekazał agencji Reutera, że zatrzymana jednostka jest podejrzewana o posługiwanie się „fałszywą banderą i fałszywymi dokumentami”. Statek jest obecnie eskortowany do belgijskiego portu w Zeebrugge, gdzie zostanie formalnie zajęty przez władze.

Flota cieni to odpowiedź Kremla na zachodnie sankcje, mająca na celu obejście limitów cenowych nałożonych przez Zachód na rosyjską ropę naftową w ramach sankcji oraz finansowanie machiny wojennej Rosji. Według ekspertów Moskwa zgromadziła kilkaset wyeksploatowanych jednostek, które stanowią również rosnące zagrożenie ekologiczne dla wód europejskich.

Źródło: PAP

Na zdjęciu tankowiec należący do tzw. floty cieni przepływa przez duński Wielki Bełt
Belgia i Francja zatrzymały tankowiec, który należy do rosyjskiej floty cieni. Fot. Bloomberg/Contributor; Getty Images
