BGK przystępuje do funduszu odbudowy Ukrainy. Zainwestuje 15 mln euro

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zainwestuje 15 mln euro w European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine (EU FF), czyli fundusz odbudowy Ukrainy tworzony przez europejskie banki rozwoju.

BGK podpisał umowę przystąpienia do funduszu podczas tegorocznej konferencji Ukraine Recovery Conference (URC), która odbywa się w Gdańsku.

– Udział BGK w European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine to wyraz naszego długofalowego zaangażowania w odbudowę Ukrainy oraz w stabilność i odporność Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnie z europejskimi partnerami tworzymy instrument, który łączy publiczny kapitał z potencjałem inwestorów prywatnych. To narzędzie, dzięki któremu skutecznie wspieramy modernizację gospodarki Ukrainy i tworzymy warunki, by mógł też z tego skorzystać polski biznes – skomentował prezes BGK Mirosław Czekaj.

Łącznie w pierwszej rundzie EU FF zebrał ok. 260 mln euro, m.in. od instytucji rozwoju z Polski, Niemiec, Włoch, Francji i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

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Fundusz odbudowy Ukrainy ma mobilizować prywatny kapitał

Koszty odbudowy Ukrainy, koniecznej w związku z rosyjską agresją, są aktualnie szacowane na ponad pół biliona dolarów – podaje BGK. EU FF jest funduszem kapitałowym, który ma inwestować w kraju, aby wspierać odbudowę gospodarki ukraińskiej ze zniszczeń wojennych.

Celem funduszu jest mobilizacja kapitału prywatnego na rzecz inwestycji w kluczowe obszary gospodarki kraju. To transport, infrastruktura energetyczna i cyfrowa oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów takich jak ochrona zdrowia i farmacja, materiały budowlane, finanse, handel detaliczny czy IT.

Za zarządzanie funduszem odpowiadają Amber Infrastructure oraz Dragon Capital. BGK objął funkcję pierwotnego inwestora w funduszu obok EBI, niemieckiego KfW, włoskiego Cassa Depositi e Prestiti (CDP) oraz francuskiego Proparco.

Wkład BGK w inicjatywę wyniesie 15 mln euro. Jego źródłem są środki z Finansowego Instrumentu Współpracy Rozwojowej (FIWR).

– Inwestycja BGK to nie tylko wkład finansowy, to także impuls do budowania zaufania inwestorów do ukraińskiej gospodarki. Dzięki środkom z FIWR możemy aktywnie wspierać projekty, które przyczynią się do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz współpracy biznesowej Polski i Ukrainy. To już kolejne w ostatnim czasie finansowanie BGK w formule współpracy rozwojowej. Od 1 lipca obejmujemy prezydencję w JEFIC, sieci zrzeszającej europejskie banki rozwoju zainteresowane inwestycjami w tym zakresie. To daje nam jeszcze silniejszy mandat do działania – mówi pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.

FIWR to instrument, który powstał dzięki zmianie ustawy o współpracy rozwojowej. Weszła ona w życie 7 maja 2025 r. FIWR rozszerzył możliwości BGK o realizację projektów poza Unią Europejską.

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BGK będzie współpracować z instytucjami rozwoju Ukrainy

Podczas URC BGK podpisał także porozumienia z Narodową Instytucją Rozwoju Ukrainy oraz Ukreximbankiem. Porozumienia dotyczą wspólnej realizacji projektów inwestycyjnych, rozwoju instrumentów finansowych oraz wsparcia ukraińskich instytucji.

„Porozumienie z Narodową Instytucją Rozwoju obejmuje szeroki zakres wspólnych działań, w tym partnerstwo w projektach inwestycyjnych i odbudowie infrastruktury, rozwój instrumentów finansowych oraz wsparcie ukraińskich instytucji finansowych. BGK i NDI będą współpracować m.in. przy tworzeniu programów wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wymianie wiedzy i najlepszych praktyk, a także przy realizacji inicjatyw międzynarodowych oraz projektów związanych z transformacją klimatyczną i standardami ESG. Strony położyły szczególny nacisk na wspólne opracowywanie narzędzi i metod finansowania dostosowanych do potrzeb ukraińskiego rynku, w tym rozwój innowacyjnych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstw" – podał polski bank rozwoju.

Z kolei współpraca BGK z Ukreximbank ma tworzyć ramy strategicznego partnerstwa między stronami. Banki zadeklarowały gotowość do wspólnego przygotowania i finansowania projektów rozwojowych. Współpraca ma polegać na identyfikacji, ocenie i wdrażaniu projektów o dużym znaczeniu dla odbudowy Ukrainy. Priorytetami opisanymi w dokumencie są m.in. odbudowa Ukrainy, rozwój infrastruktury, energetyki, rozwój regionalny, wsparcie handlu i MŚP oraz wspólne przygotowanie przyszłych projektów inwestycyjnych. BGK zadeklarował także wsparcie transformacji Ukreximbanku w instytucję rozwojową oraz transfer wiedzy i wsparcie eksperckie.

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Narodowa Instytucja Rozwoju to ukraińska instytucja finansowa o specjalnym statusie, której celem jest wspieranie odbudowy i rozwoju gospodarczego Ukrainy. Jej misją jest zapewnianie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do preferencyjnego finansowania za pośrednictwem banków partnerskich. Z kolei Ukreximbank jest bankiem państwowym Ukrainy. Kieruje finansowanie do projektów o strategicznym znaczeniu dla odbudowy kraju, rozwoju eksportu, modernizacji infrastruktury oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Strony dokumentów planują realizację wspólnych inicjatyw pilotażowych. Memoranda nie rodzą jednak zobowiązań finansowych między stronami, a ewentualne projekty inwestycyjne będą realizowane na podstawie odrębnych umów – podaje BGK.