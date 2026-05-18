BGK wesprze ukraińskie samorządy. „Szansa na więcej wygranych przetargów przez polskie firmy”

BGK zamierza wesprzeć ukraińskie samorządy w odbudowie kraju. „Mamy nadzieję na zwiększoną liczbę wygranych przetargów przez polskich wykonawców” – mówi prezes banku Mirosław Czekaj.

– Ukraińskie samorządy, szczególnie te niższego szczebla, uzyskają możliwość finansowania rozwoju z kredytów, czego dotąd były praktycznie pozbawione ze względu na zmienione dopiero w ubiegłym roku ograniczenia systemowe, jak również niewielką zdolność kredytową wynikającą z ryzyka, jakie stwarza wciąż trwająca wojna – powiedział prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj.

Jak wytłumaczył, programy inwestycyjne realizowane przez samorządy na Ukrainie nie otrzymają bezpośredniego wsparcia kredytowego z BGK. Implementacją programu będą zajmować się komercyjne banki, a BGK będzie operatorem unijnych gwarancji, którymi objęte zostaną kredyty udzielane przez banki ukraińskie.

Model będzie więc inny niż w podpisanej 30 marca umowie gwarancyjnej z Komisją Europejską w ramach II filaru programu Ukraine Facility. Zgodnie z opiewającym na na kwotę 175 mln euro dokumentem BGK będzie udzielał kredytów inwestycyjnych w energetyce, transporcie i produkcji – w tym dual-use – a ryzyko związane z tymi pożyczkami przejmie Unia Europejska. Bank ma dysponować w ramach tego programu największą pulą pieniędzy spośród wszystkich krajowych banków rozwoju.

BGK wesprze też ukraińskie samorządy w przygotowywaniu projektów.

– Liczymy na to, że polscy samorządowcy będą mogli wesprzeć ukraińskich partnerów wiedzą na temat korzystania z modelu finansowania, który w Polsce stał się jednym z motorów lokalnego rozwoju. Jednocześnie mamy nadzieję na zwiększoną liczbę wygranych przetargów przez polskich wykonawców zainteresowanych projektami w tym kraju – zaznaczył Mirosław Czekaj.

Mirosław Czekaj podkreślił, że zaangażowanie BGK w Ukrainie to efekt konsekwentnie realizowanej strategii.

W lutym 2025 r. BGK otworzył przedstawicielstwo w Kijowie, a w lipcu podpisał dwa listy inwestycyjne umożliwiające udzielanie polskim firmom kredytów na inwestycje związane z odbudową Ukrainy. Z kolei w lutym 2026 r. ukraiński parlament przyjął ustawę zezwalającą BGK na prowadzenie działalności w Ukrainie.

Na mocy umowy między rządami Polski i Ukrainy – jak przypomina prezes banku – BGK uzyskał specjalny status w tym kraju. Jest bowiem, obok podmiotów z Niemiec, Francji i Włoch, jednym z czterech krajowych banków rozwoju, które uzyskały zgodę na działanie w Ukrainie.

Źródło: PAP