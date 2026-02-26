Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
26.02.2026 16:45

Ukraiński parlament zezwolił polskiemu bankowi BGK na prowadzenie działalności w Ukrainie

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy ratyfikowała umowę z rządem RP o działalności Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Ukrainie – poinformowano na stronie internetowej parlamentu. Dokument tworzy podstawy prawne funkcjonowania banku i umożliwia udzielanie wsparcia rządowi oraz instytucjom publicznym i prywatnym.

Parlament w Kijowie przyjął ustawę „O ratyfikacji umowy między rządem Ukrainy a rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie działalności Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Ukrainie”. Jest to jedyny w Polsce bank należący w całości do Skarbu Państwa – podano na stronie internetowej Rady Najwyższej.

Umowa tworzy podstawy prawne działalności Banku Gospodarstwa Krajowego na terytorium Ukrainy. Przewiduje ona możliwość udzielania pomocy rządowi Ukrainy, instytucjom państwowym i prywatnym oraz organizacjom w formie pożyczek i innych instrumentów finansowych.

„Realizacja umowy przyczyni się do przyspieszenia odbudowy Ukrainy, rozwoju współpracy finansowej i inwestycyjnej z Polską, a także pozyskania dodatkowych funduszy na realizację projektów rozwoju gospodarczego" – poinformowała Rada Najwyższa.

W lipcu 2025 r. BGK podpisał podczas Ukraine Recovery Conference 2025 dwa listy intencyjne, które mają m.in. umożliwić udzielanie polskim firmom kredytów na inwestycje związane z odbudową Ukrainy. Listy te dotyczyły m.in. finansowania w sektorach energetyki, transportu i produkcji oraz utworzenia Europejskiego Funduszu Flagowego na rzecz Odbudowy Ukrainy.

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, wspierający zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Działając od ponad stu lat, BGK finansuje inwestycje w infrastrukturę, mieszkalnictwo i przedsiębiorczość. Angażuje się również w inicjatywy strategiczne, takie jak bezpieczeństwo narodowe i transformacja energetyczna. Bank współpracuje zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym, mobilizując kapitał na finansowanie projektów odpowiadających na kluczowe wyzwania krajowe.

Źródło: PAP

Siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy ulicy Chmielnej w Warszawie
Na zdjęciu siedziba Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Fot. mat. pras. BGK
