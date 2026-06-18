BGK zakontraktował pełną pulę z Funduszu Wsparcia Energetyki w ramach KPO

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakończył kontraktację wszystkich środków z Funduszu Wsparcia Energetyki (FWE) z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Chodzi o 67,2 mld zł na transformację polskiej energetyki. Pełną pulę zakontraktowano w maju 2026 r., na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem. BGK wypłacił już 9,8 mld zł w ramach podpisanych umów.

– Pełna kontraktacja środków z Funduszu Wsparcia Energetyki pokazuje, że transformacja energetyczna staje się dziś jednym z filarów odporności państwa. Nowoczesne sieci oraz rozwój OZE decydują dziś nie tylko o stabilności dostaw energii, ale także o tempie rozwoju całej gospodarki. Gospodarki zdolnej odpowiadać na wyzwania klimatyczne i technologiczne, zwłaszcza cyfrowe, ale także zapewniającej odporność regionów i stabilność dla kolejnych pokoleń – skomentowała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła.

BGK podpisał umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska 9 września 2024 r. Na jej mocy stał się instytucją odpowiedzialna za sprawne uruchomienie, obsługę i kontraktację środków. Tego samego dnia ogłoszono nabór wniosków dla pożyczek na sieci elektroenergetyczne. Pierwszą umowę w tym obszarze podpisano 17 grudnia 2024 r. Pół roku później, 13 czerwca 2025 r., uruchomiono nabór dotyczący pożyczek na transformację energetyczną i OZE. Pierwsze umowy podpisano 22 grudnia 2025 r. 21 maja 2026 r. zakończono kontraktację całej puli środków.

Jak podaje BGK, efekty FWE będą odczuwalne nie tylko w sektorze energetycznym. Nowoczesne sieci, większa elastyczność systemu i rozwój odnawialnych źródeł energii oznaczają niższe koszty transformacji dla przedsiębiorstw, samorządów i gospodarstw domowych. To także większa odporność gospodarki na wahania cen paliw, bardziej stabilne warunki dla inwestycji i lepsze przygotowanie kraju do kolejnych etapów dekarbonizacji.

Zdecydowana większość pieniędzy popłynie na modernizację sieci

W ramach FWE podpisano łącznie 22 umowy. Sześć z nich, o wartości ponad 61 mld zł, dotyczy modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych. Kolejne 16 umów, na kwotę blisko 6 mld zł, wspiera projekty transformacji energetycznej związane z OZE.

Pieniądze z funduszu mają umożliwić budowę ponad 87 tys. km sieci elektroenergetycznych oraz modernizację blisko 60 tys. km istniejącej infrastruktury. Inwestycje finansowane z FWE mają również przełożyć się na 24 391,8 GWh łącznej redukcji zużycia energii pierwotnej oraz 2,9 GW mocy zainstalowanej w nowych odnawialnych źródłach energii.

Jak podaje BGK, wśród przykładów umów podpisanych w ramach FWE są projekty realizowane z udziałem Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) oraz Tauronu.

– Polska gospodarka musi się intensywnie elektryfikować, by pozostać konkurencyjna. Do tego niezbędny jest rozwój infrastruktury przesyłowej. Dzięki środkom z KPO możemy rozbudowywać system bez podnoszenia rachunków dla odbiorców. To dźwignia, która pozwala na rozwój naszego kraju – skomentował prezes PSE Grzegorz Onichimowski.

Z kolei wiceprezes Tauronu ds. finansowych Krzysztof Surma wskazuje, że FWE jest istotnym narzędziem stabilnego finansowania transformacji sektora.

– Tauron jako pierwszy w Polsce pozyskał środki z tego mechanizmu i pozostaje liderem w ich efektywnym wykorzystaniu, także w szerszym zakresie źródeł finansowania. Pozyskane środki – ok. 16 mld zł na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej oraz blisko 500 mln zł na rozwój OZE i magazynów energii – wspierają realizację naszych strategicznych celów, w tym zwiększenie zdolności przyłączeniowych i poprawę niezawodności dostaw. Współpraca z BGK wpisuje się w nasze podejście do odpowiedzialnego i długoterminowego zarządzania finansami – wskazał Krzysztof Surma.