Energa i Tauron dostaną pół miliarda złotych z KPO. Pieniądze trafią m.in. na rozwój inteligentnej infrastruktury

Energa-Operator i Tauron Dystrybucja dostaną ponad 500 mln z KPO. Lwią część pieniędzy dostanie Energa-Operator, która przeznaczy te fundusze na rozwój inteligentnej infrastruktury.

NFOŚiGW podpisał umowę z Energą-Operator na 470 milionów złotych. Projekt ten obejmuje modernizację i budowę 250 km linii energetycznych, 17,4 tys. stacji, redukcję strat energii i możliwość podłączenia 262 MW OZE. Inwestycje realizowane będą na obszarach wiejskich w 8 województwach.

Tauron Dystrybucja dostanie z kolei 33,6 mln zł na modernizację sieci w kilkunastu gminach w województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim, opolskim i podkarpackim. Inwestycja wzmocni infrastrukturę, poprawi jakość dostaw energii oraz wesprze rozwój OZE.

Umowy o dofinansowanie podpisali prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak oraz jej zastępca Józef Matysiak, a także przedstawiciele Energi i Tauronu..