Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 30.03.2026
NEWSROOM XYZ
30.03.2026

Energa i Tauron dostaną pół miliarda złotych z KPO. Pieniądze trafią m.in. na rozwój inteligentnej infrastruktury

Energa-Operator i Tauron Dystrybucja dostaną ponad 500 mln z KPO. Lwią część pieniędzy dostanie Energa-Operator, która przeznaczy te fundusze na rozwój inteligentnej infrastruktury.

NFOŚiGW podpisał umowę z Energą-Operator na 470 milionów złotych. Projekt ten obejmuje modernizację i budowę 250 km linii energetycznych, 17,4 tys. stacji, redukcję strat energii i możliwość podłączenia 262 MW OZE. Inwestycje realizowane będą na obszarach wiejskich w 8 województwach.

Tauron Dystrybucja dostanie z kolei 33,6 mln zł na modernizację sieci w kilkunastu gminach w województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim, opolskim i podkarpackim. Inwestycja wzmocni infrastrukturę, poprawi jakość dostaw energii oraz wesprze rozwój OZE.

Umowy o dofinansowanie podpisali prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak oraz jej zastępca Józef Matysiak, a także przedstawiciele Energi i Tauronu..

Qair pożycza z KPO 350 mln zł na trzy projekty OZE
Linia energetyczna
Fot.: PSE/Dariusz Iwanski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy Biznes Newsy
Rekordowe zyski PZU i Warty, OC znów nad kreską. 8 wykresów, które pokazują kondycję ubezpieczycieli
Polski sektor ubezpieczeń zamknął 2025 r. z rekordowym zyskiem i dodatnim wynikiem we wszystkich liniach biznesowych. Wyniki wyglądają imponująco, ale widać rosnące napięcia – zwłaszcza w OC komunikacyjnym i przyszłych przychodach inwestycyjnych. Warta i Uniqa agresywnie rosną, podczas gdy PZU dopiero się rozpędza, a Allianz mówi „nie” wzrostom za wszelką cenę.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Prawica skuteczniej korzysta z radykalizacji. Koalicja w sytuacji bez wyjścia
Akceptacja dla politycznej agresji i radykalizmu jest obecna zarówno u sympatyków koalicji, jak i opozycji. Większe korzyści czerpie z tego jednak tylko jedna strona. Druga potrzebuje przedefiniowania swoich metod. Raport „Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce” to alarm dla rządzących.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
AI podbija biznes chociaż nie rozumiemy, jak działa. „To nie jest zabawka”
Zmiana przyspiesza, a zasoby pozostają ograniczone. Firmy stoją teraz u progu ogromnych przemian, w tym wynikających ze sztucznej inteligencji. Czy będą w stanie się zmienić i przetrwać? To jedno z głównych pytań, na które odpowiedzi szukano podczas Dell Executive Business Lounge.
30.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Cała Polska ogranicza picie. Największe miasta wprowadzają nocną prohibicję
Ograniczenia sprzedaży alkoholu w największych polskich miastach to niemal standard. Tylko w 12 spośród 34 największych polskich miast, w których żyje przynajmniej 100 tys. mieszkańców nie ma żadnych ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu.
28.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Ze Słowacji. Jak wyglądałoby piwo z Mentzenem w gejowskiej knajpie?
Pojechałem na Słowację, by sobie to wyobrazić.
29.03.2026