Bill Clinton przesłuchiwany w Kongresie ws. Epsteina

Były prezydent USA Bill Clinton składa w piątek zeznania pod przysięgą przed komisją Izby Reprezentantów badającą sprawę finansisty i przestępcy seksualnego Jeffrey Epstein. Przesłuchanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami w Chappaqua w stanie Nowy Jork i dotyczy relacji Clintona z Epsteinem oraz jego wiedzy o działalności przestępcy.

Przesłuchanie prowadzi komisja nadzoru Izby Reprezentantów (House Oversight Committee). Bill Clinton w oświadczeniu otwierającym zapewnił, że „nic nie widział” i „niczego złego nie zrobił”, podkreślając, że jego znajomość z Epsteinem miała charakter przelotny i zakończyła się na długo przed ujawnieniem przestępstw. Jak przekazali demokraci zasiadający w komisji, były prezydent nie powołał się na Piątą Poprawkę i odpowiada na pytania członków komisji.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi mediom, zarówno demokraci, jak i republikanie dysponują po godzinie na zadawanie pytań. Przewodniczący komisji, republikanin James Comer, poinformował, że Clinton został zapytany m.in. o to, czy przed komisją powinien stanąć także Donald Trump. Były prezydent odpowiedział, że jest to decyzja kongresmenów, i dodał, że nie ma wiedzy o udziale Trumpa w przestępstwach Epsteina.

Przesłuchanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami, jednak – jak wynika z informacji przekazanych CNN – republikanie planują ujawnienie nagrania wideo z zeznań w ciągu kilku dni. Wystąpienie Clintona nastąpiło dzień po ponad sześciogodzinnym przesłuchaniu Hillary Clinton, która wezwała komisję do objęcia dochodzeniem także Trumpa.

Nowe światło na sprawę rzucają dokumenty znane jako „akta Epsteina”. Z analizy CNN wynika, że Bill Clinton co najmniej 16 razy podróżował prywatnym samolotem Epsteina. W aktach opublikowanych przez amerykański Departament Sprawiedliwości znalazły się również zdjęcia Clintona z kobietami w jacuzzi, a także fotografie z Ghislaine Maxwell, byłą partnerką Epsteina i współuczestniczką procederu handlu ofiarami.

Sam Clinton uprzedził komisję, że ze względu na upływ lat często będzie odpowiadał „nie pamiętam”, co może być – jak stwierdził – niesatysfakcjonujące dla śledczych. Jednocześnie podkreślał, że nigdy nie był świadkiem przestępstw i nie miał wiedzy o rzeczywistej działalności Epsteina.

Członkowie komisji zapowiadają jednak szerszy zakres dochodzenia. Republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna poinformowała, że panel bada, czy Epstein mógł być częścią „operacji wywiadowczej”, której celem było gromadzenie kompromitujących informacji na temat prezydentów oraz osób sprawujących władzę. Przesłuchanie Clintona jest pierwszym takim przypadkiem od 1974 roku, gdy przed komisją Kongresu występował Gerald Ford w sprawie ułaskawienia Richard Nixon, i może – zdaniem komentatorów – stworzyć precedens na przyszłość.

