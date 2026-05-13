Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 10:55

Blik dołączył do europejskiego projektu mającego umożliwić płatności pomiędzy różnymi systemami

Blik dołączył do projektu mającego umożliwić płatności pomiędzy różnymi systemami w całej Europie – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Podano, że Blik dołączył do grona partnerów, w skład którego wchodzi już Bancomat (Włochy), Bizum (Hiszpania, Andora), SIBS/MB Way (Portugalia), Vipps MobilePay (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) oraz EPI, której portfel Wero jest dostępny w wielu krajach, m.in. we Francji, Niemczech, Belgii i Holandii.

„Współpraca pomiędzy wieloma systemami ma sprawić, że w tym i przyszłym roku możliwe będzie wysyłanie pieniędzy przez użytkownika BLIKA do odbiorcy korzystającego np. z systemu Bizum, MB Way czy EPI, mimo że obie strony używają różnych rozwiązań płatniczych. Początkowo będzie to dotyczyć użytkowników indywidualnych, a w przyszłym roku także płatności w sklepach stacjonarnych" – napisano w komunikacie.

Projekt połączyć ma wiele krajowych metod płatności w szerszy regionalny system płatniczy. Według szacunków europejska interoperacyjność płatnicza obejmie ponad jedną czwartą mieszkańców Europy.

Czytaj także: Wartość transakcji Blikiem w I kw. 2026 r. znacząco w górę

Logo Blik na telefonie
Na zdjęciu logo Blik na telefonie. Fot. Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Pfeifer & Langen Polska: mamy kryzys na rynku cukru. „Dywersyfikacja to recepta na niepewne czasy”
Pfeifer & Langen Polska znalazł sposób, by przetrwać na rynku cukru. Obok detalicznej marki cukru i segmentu przemysłowego rozwija również produkcję pasz dla bydła, produktów dla hodowców koni i…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu
Rząd przyjął niedawno kolejny projekt ustawy mającej nałożyć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą iść dalej. W poniedziałek złożyli projekt zakazujący prowadzenia…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
5 pytań, które sprawdzą, czy naprawdę znasz się na inwestowaniu. Rozwiąż quiz!
Przygotowaliśmy szybki test, który sprawdzi twoją wiedzę o rynku kapitałowym i podstawowych zasadach inwestowania. Dasz radę zdobyć komplet punktów? Zapraszamy na drugi z pięciu etapów sprawdzianu…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie trzeba być milionerem, żeby zostać aniołem biznesu. Przybywa przedsiębiorców technologicznych
Jeszcze niedawno aniołowie biznesu w Polsce kojarzyli się głównie z wąską grupą ultrabogatych inwestorów. Dziś dołączają do nich founderzy, menedżerowie i przedsiębiorcy technologiczni. Wnoszą…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
50 mln złotych na program krótszej pracy. Sprawdzamy, na co urzędy i firmy wydały publiczną kasę
Sprawdzamy, jak przebiega pilotaż skróconego czasu pracy w firmach, a jak w budżetówce. Kto zostanie w tym modelu po odcięciu finansowania?
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd zwiększa ambicje dotyczące wiatraków na morzu. PGE: branża wraca na dobre tory
Polski Bałtyk zasługuje na co najmniej 18 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych – ogłosiła wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Polscy inwestorzy szukają właśnie partnerów dla swoich…
12.05.2026