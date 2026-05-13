Blik dołączył do europejskiego projektu mającego umożliwić płatności pomiędzy różnymi systemami

Blik dołączył do projektu mającego umożliwić płatności pomiędzy różnymi systemami w całej Europie – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Podano, że Blik dołączył do grona partnerów, w skład którego wchodzi już Bancomat (Włochy), Bizum (Hiszpania, Andora), SIBS/MB Way (Portugalia), Vipps MobilePay (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) oraz EPI, której portfel Wero jest dostępny w wielu krajach, m.in. we Francji, Niemczech, Belgii i Holandii.

„Współpraca pomiędzy wieloma systemami ma sprawić, że w tym i przyszłym roku możliwe będzie wysyłanie pieniędzy przez użytkownika BLIKA do odbiorcy korzystającego np. z systemu Bizum, MB Way czy EPI, mimo że obie strony używają różnych rozwiązań płatniczych. Początkowo będzie to dotyczyć użytkowników indywidualnych, a w przyszłym roku także płatności w sklepach stacjonarnych" – napisano w komunikacie.

Projekt połączyć ma wiele krajowych metod płatności w szerszy regionalny system płatniczy. Według szacunków europejska interoperacyjność płatnicza obejmie ponad jedną czwartą mieszkańców Europy.

