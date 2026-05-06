Wartość transakcji Blikiem w I kw. 2026 r. znacząco w górę

Wartość transakcji Blikiem w I kw. 2026 r. wyniosła 117,3 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. rok do roku – poinformowała podczas wideokonferencji członkini zarządu ds. finansowych Blika Katarzyna Matuszczyk. W tym okresie użytkownicy Blika zrealizowali 756 mln transakcji, czyli o 14 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r.

– Tutaj tradycyjnie największa wartość transakcji przypada na kanał e-commerce – prawie 61 mld zł. Na drugim miejscu jest przelew na telefon – prawie 32 mld zł. Na trzecim miejscu znajduje się kanał wypłat i wpłat w bankomatach o wartości 14 mld zł – powiedziała Katarzyna Matuszczyk.

Szczegółowe wyniki Blika w I kwartale 2026 r.

W I kw. 2026 r. użytkownicy Blika zrealizowali 756 mln transakcji, co stanowi wzrost o 14 proc. rok do roku.

– Warto zauważyć, że pomiędzy I kw. 2018 r. a I kw. 2026 r. średnioroczna stopa wzrostu wynosi aż 65 proc. kwartał do kwartału – wskazała.

Dodała, że w pierwszych trzech miesiącach 2026 r. w każdej godzinie użytkownicy płacili Blikiem średnio 350 tys. razy.

Ponadto, jak podano w prezentacji, użytkownicy Blika płacą tą metodą średnio 8,4 razy dziennie, a średnia kwota transakcji wynosi 155 zł.

W I kw. 2026 r. użytkownicy Blika zrealizowali w terminalach płatniczych łącznie 172,1 mln transakcji, o 11 proc. więcej rok do roku, o wartości 10,8 mld zł. Średnia kwota pojedynczego paragonu w tym kanale wyniosła 63 zł.

Płatności zbliżeniowe odpowiadały za 47 proc. wszystkich operacji w kanale POS – w raportowanym okresie było ich 80,5 mln. Od momentu wdrożenia usługi płatności zbliżeniowych aktywowało ją już 4 mln użytkowników.

W przypadku przelewów na numer telefonu liczba użytkowników zarejestrowanych w bazie P2P przekroczyła 20,3 mln.

W I kw. 2026 r. zrealizowano łącznie 185,9 mln takich transakcji, co oznacza wzrost o 11 proc. rok do roku. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wzrosła o 15 proc. do 31,8 mld zł.

„Utrzymującą się popularność rozliczeń między klientami polskich banków widać także w średniej kwocie przelewu, która wyniosła 171 zł" – napisano w komunikacie.

– Po 11 latach obecności na rynku i przy obecnej skali działania Blika nasze wyniki są w coraz większym stopniu uzależnione od koniunktury gospodarczej. Tym bardziej cieszy fakt, że w 2026 r. Blik wciąż notuje znaczące wzrosty – powiedział Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności.

– Jednocześnie, stawiając na rozwój Blika, konsekwentnie zwiększamy dostępność systemu poza granicami kraju. Pierwsze udane transakcje w słowackim e-commerce umacniają naszą strategię budowy interoperacyjnego rozwiązania w Europie. Jestem przekonany, że to przełomowy moment i realne otwarcie drogi do wygodnych płatności na zagranicznych platformach w całej strefie euro – dodał.

Polecamy: W Europie powstaje hub do szybkich transakcji. Blik idzie własną drogą, z giełdą na horyzoncie (WYWIAD)

Źródło: PAP