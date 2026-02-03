Bloomberg: Viktor Orban dzięki rozdawnictwu chce zniwelować różnicę w sondażach

Premier Węgier Viktor Orban chce dzięki rozdawnictwu zniwelować niekorzystną różnicę w sondażach przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na kwiecień 2026 r. – oceniła agencja Bloomberga.

– „Luty to miesiąc, w którym warto czekać na listonosza lub przelewy bankowe” – napisał Orban w poniedziałkowym wpisie na Facebooku.

Premier zapowiedział 11-procentową podwyżkę płacy minimalnej i trzynastą emeryturę, a także pierwszą ratę czternastego świadczenia dla emerytów, kluczowego bloku wyborczego rządzącego Fideszu, który – jak pokazują sondaże – nadal faworyzuje tę partię.

Polecamy: Zblatowani z władzą węgierscy oligarchowie wciąż mają się świetnie

Rząd podwoił również z początkiem lutego ulgi podatkowe dla rodzin i rozszerzył dożywotnie ulgi podatkowe dla matek. Osoby poniżej 40. roku życia z dwojgiem dzieci po raz pierwszy w lutym otrzymają pensje bez odliczeń na rzecz podatku dochodowego.

„Orban postawił na bodźce fiskalne, aby wzmocnić swoje poparcie” – zauważył Bloomberg.

„Najpoważniejszymi wyzwaniami węgierskiego premiera w ostatnich latach były kryzys związany z przystępnością cenową, niski wzrost gospodarczy i szok inflacyjny” – ocenił w rozmowie z agencją Andras Biro-Nagy, dyrektor budapeszteńskiego think tanku Policy Solutions.

„Nawet jeśli nowe fundusze pomogą w pewnym stopniu, może to być za mało i za późno” – dodał.

Sondaż Instytutu Publicus opublikowany w poniedziałek pokazał, że opozycyjna TISZA prowadzi z Fideszem Orbana stosunkiem 48 proc. do 40 proc. wśród zdecydowanych wyborców, bez zmian w porównaniu z miesiącem poprzednim. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

Czytaj także: Huxit już się dokonał. Tak twierdzi Gábor Bojár, węgierski miliarder i filantrop

Źródło: PAP