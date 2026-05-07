BNP Paribas BP powrócił do wzrostu liczby klientów, zaoferuje hipoteki ze zmiennym oprocentowaniem

BNP Paribas Bank Polska w I kwartale pozyskał netto 55 tys. klientów detalicznych i odwrócił spadkowy trend w tym zakresie. Bank powraca na rynek kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, liczy na wzrost sprzedaży tych kredytów i z umiarkowanym optymizmem patrzy na kształtowanie się wyniku odsetkowego w kolejnych okresach – poinformowali przedstawiciele banku na konferencji.

Bank pod koniec I kwartału 2026 r. obsługiwał 2,7 mln klientów. Liczba klientów detalicznych wzrosła o 55 tys. w porównaniu z końcem IV kwartału 2025 r.

Przemek Gdański: strategia BNP ma silny komponent wzrostowy

– W całym 2025 r. prowadziliśmy intensywną akcję czyszczenia portfela klientowskiego w obszarze bankowości detalicznej. W związku z tym liczba naszych klientów systematycznie spadała. W pierwszym kwartale tego roku trend ten odwróciliśmy i liczba klientów zaczęła rosnąć. Jest to coś, na co będziemy kładli istotny i strategiczny nacisk – powiedział Przemek Gdański, prezes banku.

Bank w ogłoszonej w grudniu 2025 r. strategii na lata 2026–2030 założył wzrost przychodów na poziomie 6 proc. CAGR w latach 2024–2030, natomiast koszty w tym czasie mają rosnąć o 4 proc. CAGR.

– Nasza strategia ma bardzo silny komponent wzrostowy i mogę z radością powiedzieć, że wiele elementów, które zakładaliśmy jako źródła wzrostu, zrealizowaliśmy już w pierwszym kwartale – powiedział Przemek Gdański.

Wzrosły kredyty brutto banku, wartość kredytów konsumpcyjnych

Kredyty brutto banku wyniosły 95,3 mld zł, rosnąc o 6 proc. rok do roku oraz o 2 proc. kwartał do kwartału. Bank podał, że wzrost portfela kredytowego nastąpił przede wszystkim w segmencie klientów instytucjonalnych.

Wzrost wartości portfela kredytów konsumpcyjnych wyniósł 1,5 proc. kwartał do kwartału oraz 4,9 proc. rok do roku, natomiast wzrost portfela kredytów przedsiębiorstw wyniósł odpowiednio 4,1 proc. oraz 10,9 proc.

– W pierwszym kwartale, jeśli chodzi o hipotekę, poszło nam słabiej, głównie z powodu silnej presji na marżę, presji rynkowej, a także faktu, że coraz większa liczba klientów jest zainteresowana kredytami hipotecznymi opartymi na stopie zmiennej. W pierwszym kwartale takiej oferty nie mieliśmy, natomiast uruchamiamy ją w najbliższych dniach – powiedział Przemek Gdański.

– Sądzimy, że w kolejnym kwartale działania, które podjęliśmy, sprawią, że wrócimy do oczekiwanych przez nas wzrostów wartości sprzedaży kredytów hipotecznych – dodał Piotr Konieczny, wiceprezes banku.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 1 445,8 mln zł i spadł o 3,2 proc. rok do roku oraz o 1,5 proc. kwartał do kwartału.

– „Efekt wolumenowy pomaga nam stabilizować marżę odsetkową i z umiarkowanym optymizmem patrzymy w przyszłość, jeśli chodzi o kształtowanie się wyniku odsetkowego” – powiedział Piotr Konieczny.

