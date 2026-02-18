Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
18.02.2026 14:22

Bogdanka dokona odpisu aktualizującego w wysokości 522,5 mln zł

Bogdanka dokona odpisu aktualizującego bilansową wartość aktywów trwałych w wysokości 522,5 mln zł – podała spółka w komunikacie.

Spółka wskazała, że operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na jej sytuację płynnościową. Wartość odpisu z tytułu utraty wartości aktywów obciąży wynik operacyjny. Nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA.

Bogdanka dokonuje kolejnego odpisu

Bogdanka przeprowadziła test na utratę wartości aktywów w związku ze zidentyfikowaniem na koniec 2025 r. „przesłanek świadczących o możliwej utracie wartości składników aktywów trwałych, m.in. w związku z dużym prawdopodobieństwem konieczności dostosowania zakresu prowadzonej działalności operacyjnej do nowego otoczenia rynkowego – wynikającego w dużej mierze z tych samych czynników, które były obserwowane już na koniec 2024 r. i które miały decydujący wpływ na wyniki ówczesnych testów" – podała spółka w komunikacie.

W lutym 2025 r. Bogdanka dokonała odpisu aktualizującego na 1 mld 249 mln zł.

Nowe otoczenie rynkowe, o którym pisze Bogdanka, wynika z zachodzącej transformacji energetycznej. Chodzi o rozwój nowych niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych, wzrost znaczenia OZE w polskim miksie energetycznym oraz planowane w długim okresie stopniowe wyłączenia jednostek wytwórczych opartych na węglu.

"Niezależnie od powyższego, spółka prowadzi aktywną współpracę z odbiorcami węgla zarówno w kraju, jak i za granicą w celu zapewnienia sprzedaży węgla w perspektywie długookresowej" – podała Bogdanka w komunikacie.

Spółka zmierza jednocześnie do „optymalizacji działalności górniczej", w celu zapewnienia sobie funduszy na transformację. Prowadzi też „starania w celu wykorzystania swoich przewag konkurencyjnych przy uwzględnieniu również zmniejszającej się podaży krajowego węgla" – wskazano w komunikacie.

Bogdanka jest notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez skarb państwa grupy kapitałowej Enea. Zgodnie z harmonogramem wygaszania kopalni węgla kamiennego w Polsce Bogdanka ma prowadzić wydobycie do 2049 r. i być zamknięta jako ostatnia kopalnia w Polsce.

Na zdjęciu kopalnia LW Bogdanka
Bogdanka dokona odpisu aktualizującego bilansową wartość aktywów trwałych w wysokości 522,5 mln zł. Fot. Jakub Porzycki/Anadolu Agency via Getty Images
