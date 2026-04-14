Branża paliwowa chce zmian w pakiecie „Ceny Paliwa Niżej”

Branża paliwowa apeluje o zmiany w rządowym pakiecie „Ceny Paliwa Niżej”. Miałyby one uwzględnić wyższy koszt paliw premium oraz koszty działalności stacji paliw przy autostradach i drogach ekspresowych.

Podczas wtorkowego Kongresu Paliwowego 2026 przedstawiciele Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego krytycznie odnieśli się do pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, wprowadzonego przez rząd.

„Wystarczyłaby konsultacja z branżą"

– Wystarczyłaby konsultacja z branżą, żeby zidentyfikować, że rozwiązania takie jak jedna cena maksymalna dla benzyny 95, jedna dla 98 i jedna dla oleju napędowego to jednak trochę za mało, żeby oddać sytuację rynkową – powiedział Wojciech Labuda, dyrektor ds. regulacji POPiHN.

Jak tłumaczył, tzw. paliwa premium zawierają dodatki uszlachetniające. Jego zdaniem stosowanie do nich tej samej ceny co do zwykłych paliw tego samego typu powoduje, że sprzedaż tych paliw staje się nieopłacalna.

Branża apeluje też o uwzględnienie odmiennego poziomu kosztów operatorów stacji paliw w MOP-ach, czyli miejscach obsługi podróżnych. Według przedstawiciela POPiHN na takich stacjach czynsz może odpowiadać nawet 60 gr/l w cenie paliwa.

Wcześniej podczas kongresu minister energii Miłosz Motyka poinformował, że jego resort nie wyklucza doprecyzowania przepisów dotyczących pakietu po konsultacjach z branżą paliwową. Według niego ministerstwo będzie się sprzeciwiać propozycjom zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.

Organizacja apeluje też, żeby sprzedaż paliwa nie była objęta podatkiem od sprzedaży detalicznej. W zamian proponuje zastąpienie go niewielką podwyżką akcyzy.

Branża sprzeciwia się też zakazowi sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, co proponuje Lewica. Proponuje za to wprowadzenie tzw. sprzedaży bezwitrynowej, czyli zasłaniania półek z alkoholem półprzezroczystą zasłoną.

POPiHN postuluje też zwiększenie pojemności krajowych magazynów paliw w celu zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia. Podkreślono, że popyt na benzyny silnikowe i olej napędowy wzrósł aż o 70 proc. w latach 2015–2024, natomiast pojemności magazynowe wzrosły w tym czasie o niespełna 15 proc.

– Potrzeba decyzji inwestycyjnych po stronie rządu, po stronie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – zaapelował Wojciech Labuda.

Czym jest pakiet „Ceny Paliw Niżej”?

Pakiet „Ceny Paliw Niżej” obejmuje:

ceny maksymalne , ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu,

, ogłaszane codziennie przez ministra energii w obwieszczeniu, obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc.,

na paliwa z 23 proc. do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwa o 29 zł dla benzyny i o 28 zł za olej napędowy do najniższego poziomu akceptowanego przez Unię Europejską.

Pakiet jest to odpowiedzią na kryzys paliwowy wywołany wojną na Bliskim Wschodzie. Teheran w odpowiedzi na izraelsko-amerykański zablokował jedyny morski szlak transportowy ropy naftowej z Zatoki Perskiej – cieśninę Ormuz – przez który płynie 20 proc. światowych dostaw LNG i ropy. To wywołało gwałtowny skok cen ropy, co przełożyło się na wzrost cen paliw i energii.