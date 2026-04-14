Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.04.2026
14.04.2026 12:02

Znamy ceny maksymalne paliw 15 kwietnia 2026 r. Minister nie wyklucza zmian w CPN

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na środę 15 kwietnia: litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,41 zł.

14 kwietnia 2026 r. obowiązują następujące ceny maksymalne: benzyna 95 - 6,12 zł/l, benzyna 98 - 6,70 zł/l, olej napędowy - 7,58 zł/l.

ME nie wyklucza zmian w CPN „po konsultacjach z branżą"

Ministerstwo Energii nie wyklucza doprecyzowania przepisów dot. pakietu CPN po konsultacjach z branżą paliwową – wynika z informacji przekazanych we wtorek przez ministra energii Miłosza Motykę. Jak mówił, zwracając się do uczestników Kongresu Paliwowego 2026, organizowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), resort będzie sprzeciwiać się propozycjom zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.

W związku z rosnącymi cenami ropy naftowej na świecie i drożejącymi paliwami na stacjach, także w Polsce, rząd ogłosił czasowy pakiet regulacji „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Ma on ograniczać wzrost cen benzyny i oleju napędowego poprzez ustalanie maksymalnych cen tych paliw na stacjach, obniżkę akcyzy oraz niższy VAT.

W kuluarach szef ME wyjaśnił, że nie wyklucza doprecyzowania przepisów po rozmowach z branżą. Dodał, że resort chce prowadzić rozmowy z przedstawicielami sektora paliwowego pod auspicjami POPiHN także w innych kwestiach regulacyjnych.

– Jeżeli będą pojawiały się pomysły, także wewnątrz rządu, które będą w efekcie obciążały portfel obywateli i zwiększały niepewność w branży (…) – a mówię tutaj o kwestii związanej z projektem dotyczącym zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach – to będziemy oponować – powiedział minister energii.

CPN – rząd nie zwraca uwagi na koszty

Motyka zaznaczył po raz kolejny, że pakiet „Ceny Paliwa Niżej” będzie obowiązywał tak długo, jak długo będzie utrzymywać się trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Wyraził jednocześnie nadzieję, że wkrótce wróci ona do normy. Przyznał, że nie ma w rządzie presji, by odejść od rozwiązań przewidzianych w pakiecie ze względu na koszty dla budżetu.

Rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” zakłada m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwa z 23 do 8 proc. obowiązuje do 30 kwietnia, zaś rozporządzenie obniżające akcyzę – do 15 kwietnia. Ponadto, zgodnie z przepisami, resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Ministerstwo Finansów podało w poniedziałek, że koszt obniżki VAT na paliwa dla budżetu państwa to ok. 930 mln zł, a obniżki akcyzy – ok. 750 mln zł w okresie 30 marca – 30 kwietnia br.

Źródło: PAP

Fot. Getty Images
