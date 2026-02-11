Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
11.02.2026 16:39

Britney Spears sprzedała prawa do swojej muzyki za 200 mln dolarów

Gwiazda muzyki pop Britney Spears sprzedała prawa do swojej dyskografii wydawnictwu Primary Wave – informuje Reuters. Ceny transakcji nie ujawniono, chociaż źródła bliskie sprawie wskazały, że w grę wchodziło 200 mln dolarów.

Primary Wave posiada już w swoim portfolio prawa do muzyki takich artystów jak Whitney Houston, Prince czy The Notorious B.I.G. Sama kwota, jeżeli jest prawdziwa, oznaczałaby, że Britney Spears zarobiła na sprzedaży tyle samo, ile kanadyjski piosenkarz Justin Bieber, który sprzedał swój katalog wytwórni Hipgnosis w 2023 roku.

Britney Spears przez lata była jedną z najpopularniejszych piosenkarek pop. Jej kariera nabrała rozpędu w 1998 r., kiedy na listy przebojów wdarła się piosenką "...Baby One More Time". Ostatni, dziewiąty w dorobku artystki studyjny album wydała w 2016 r.

Ostatnie lata kariery zostały jednak zahamowane przez konflikt pomiędzy Britney Spears a jej ojcem. Wokalistka została w 2008 r. ubezwłasnowolniona, a kuratelę nad jej majątkiem, karierą oraz życiem prywatnym sprawował Jamie Spears. W listopadzie 2021 r. sąd uwolnił piosenkarkę spod nadzoru.

Sprzedaż praw do swojej twórczości jest coraz popularniejsza wśród artystów. Na taki krok w ostatnich latach zdecydowali się m.in. Bob Dylan, Bruce Springsteen czy zespół Queen, który zainkasował na umowie z Sony Music ponad 1,27 mld dolarów, co jest do tej pory najwyższą kwotą w historii.

Britney Spears grająca koncert w Los Angeles w 2016 r.
Britney Spears sprzedała prawa do swojej dyskografii wydawnictwu Primary Wave. Fot. Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
