Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
NEWSROOM XYZ
12.05.2026 13:42

Bruksela bierze się za platformy społecznościowe. Komisja Europejska chce zwalczyć uzależniające zachowania aplikacji

Komisja Europejska zamierza wydać wojnę platformom społecznościowym. Bruksela przede wszystkim chce się wziąć za uzależniające menu i funkcje aplikacji, które prowadzą do ciągłego przewijania przez kolejne treści.

– Zamierzamy podjąć działania przeciwko TikTokowi i jego uzależniającej aplikacji – przewijania bez końca, powiadomieniom push czy automatycznemu odtwarzaniu filmików. To samo tyczy się Mety, ponieważ uważamy, że Instagram i Facebook nie są w stanie same wymusić korzystania z aplikacji przez dzieci mające więcej niż 13 lat – zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas Europejskiego Szczytu Sztucznej Inteligencji i Dzieci w Danii. – Zajmujemy się też platformami, które pozwalają dzieciom na dostęp do szkodliwych treści, jak choćby robienie sobie samemu krzywdy czy promowanie zaburzeń odżywiania – dodała.

Wyjaśniła, że Komisja stworzyła już apkę do weryfikacji wieku, która ma „najwyższe standardy prywatności na świecie". Wkrótce kraje członkowskie będą mogły ją zintegrować ze swoimi portfelami cyfrowymi, mogą też z niej skorzystać platformy społecznościowe. – Koniec wymówek. Technologia weryfikacji wieku jest już dostępna – podsumowała Ursula von der Leyen, podaje CNBC.

Bruksela ma mieć gotowe pierwsze projekty nowych praw już latem. Czeka bowiem na wyniki śledztwa „specjalnego panelu ekspertów ds. bezpieczeństwa dzieci w sieci".

Donald Trump groził wprowadzeniem taryf za ataki na amerykańskie firmy

Nie wiadomo, jak na te decyzje Brukseli zareagują USA. W 2025 r. administracja Donalda Trumpa i sam prezydent krytykowali kary nakładane na amerykańskie firmy technologiczne. Twierdzili też, że UE wiele traci, nie dołączając w pełni do cyfrowej gospodarki.

Donald Trump w lutym 2026 r. podpisał też memorandum, że nałoży karne taryfy na rządy, które nakładają kary, podatki cyfrowe i zmuszają je do wprowadzenia odpowiedniego rodzaju polityk wobec użytkowników.

Wcześniej Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie portalu X Elona Muska, a w szczególności chatbota AI Groka, który – na polecenie użytkowników – generował rozebrane zdjęcia kobiet i dzieci.

Świat ogranicza dostęp dzieci do platform społecznościowych

Jednocześnie jednak Meta i YouTube przegrały w marcu przed sądem USA sprawę w sprawie szkodliwego wpływu na dzieci. Zdaniem sędziego i przysięgłych takie elementy designu aplikacji jak automatyczne odtwarzanie czy bezkresne przeglądanie apki uzależniają od niej użytkowników i mają szkodliwy wpływ na nastolatków.

Świat bierze się też za podwyższenie wieku korzystania z portali społecznościowych. W grudniu 2025 r. Australia, jako pierwsze państwo świata, zakazała korzystania z tych portali dzieciom poniżej 16. roku życia. Podobne zakazy rozważają Hiszpania, Francja czy Wielka Brytania.

Australia wprowadza zakaz mediów społecznościowych dla nieletnich
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen zapowiada przykręcenie śruby platformom społecznościowym. Fot. EPA/OLIVIER HOSLET Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
50 mln złotych na program krótszej pracy. Sprawdzamy, na co urzędy i firmy wydały publiczną kasę
Sprawdzamy, jak przebiega pilotaż skróconego czasu pracy w firmach, a jak w budżetówce. Kto zostanie w tym modelu po odcięciu finansowania?
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Morskie farmy wiatrowe potrzebują ochrony. Trwa dyskusja o podziale obowiązków i kosztów
Bezpieczeństwo fizyczne morskich farm wiatrowych powinno być uwzględniane już na wczesnym etapie projektowania – apeluje organizacja WindEurope. Zagrożenia widzi też polski operator sieci. Na jego…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony
Spowolnienie rynku najmu zaczyna wpływać na cały sektor nieruchomości. Malejąca rentowność mieszkań, rosnące koszty utrzymania i niepewność regulacyjna mogą skłonić część inwestorów do sprzedaży…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska w TOP5 państw stratnych na żywiołach. Klimat zmieni finanse publiczne
Potężna susza na Sycylii doprowadziła do wzmocnienia mafii. W Kapsztadzie susza wymusiła reformę systemu. W Afryce skutki susz i powodzi wielokrotnie prowadziły do przewrotów i wojen. Europa na razie…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Korea Północna zrywa ze zjednoczeniem i chce wprowadzić podatki
Totalitarny reżim może czekać transformacja. Z północnokoreańskiej konstytucji zniknęły odniesienia do zjednoczenia z Koreą Południową, a także zapisy o bezpłatnej służbie zdrowia, pełnym…
12.05.2026