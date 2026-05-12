Bruksela bierze się za platformy społecznościowe. Komisja Europejska chce zwalczyć uzależniające zachowania aplikacji

Komisja Europejska zamierza wydać wojnę platformom społecznościowym. Bruksela przede wszystkim chce się wziąć za uzależniające menu i funkcje aplikacji, które prowadzą do ciągłego przewijania przez kolejne treści.

– Zamierzamy podjąć działania przeciwko TikTokowi i jego uzależniającej aplikacji – przewijania bez końca, powiadomieniom push czy automatycznemu odtwarzaniu filmików. To samo tyczy się Mety, ponieważ uważamy, że Instagram i Facebook nie są w stanie same wymusić korzystania z aplikacji przez dzieci mające więcej niż 13 lat – zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas Europejskiego Szczytu Sztucznej Inteligencji i Dzieci w Danii. – Zajmujemy się też platformami, które pozwalają dzieciom na dostęp do szkodliwych treści, jak choćby robienie sobie samemu krzywdy czy promowanie zaburzeń odżywiania – dodała.

Wyjaśniła, że Komisja stworzyła już apkę do weryfikacji wieku, która ma „najwyższe standardy prywatności na świecie". Wkrótce kraje członkowskie będą mogły ją zintegrować ze swoimi portfelami cyfrowymi, mogą też z niej skorzystać platformy społecznościowe. – Koniec wymówek. Technologia weryfikacji wieku jest już dostępna – podsumowała Ursula von der Leyen, podaje CNBC.

Bruksela ma mieć gotowe pierwsze projekty nowych praw już latem. Czeka bowiem na wyniki śledztwa „specjalnego panelu ekspertów ds. bezpieczeństwa dzieci w sieci".

Donald Trump groził wprowadzeniem taryf za ataki na amerykańskie firmy

Nie wiadomo, jak na te decyzje Brukseli zareagują USA. W 2025 r. administracja Donalda Trumpa i sam prezydent krytykowali kary nakładane na amerykańskie firmy technologiczne. Twierdzili też, że UE wiele traci, nie dołączając w pełni do cyfrowej gospodarki.

Donald Trump w lutym 2026 r. podpisał też memorandum, że nałoży karne taryfy na rządy, które nakładają kary, podatki cyfrowe i zmuszają je do wprowadzenia odpowiedniego rodzaju polityk wobec użytkowników.

Wcześniej Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie portalu X Elona Muska, a w szczególności chatbota AI Groka, który – na polecenie użytkowników – generował rozebrane zdjęcia kobiet i dzieci.

Świat ogranicza dostęp dzieci do platform społecznościowych

Jednocześnie jednak Meta i YouTube przegrały w marcu przed sądem USA sprawę w sprawie szkodliwego wpływu na dzieci. Zdaniem sędziego i przysięgłych takie elementy designu aplikacji jak automatyczne odtwarzanie czy bezkresne przeglądanie apki uzależniają od niej użytkowników i mają szkodliwy wpływ na nastolatków.

Świat bierze się też za podwyższenie wieku korzystania z portali społecznościowych. W grudniu 2025 r. Australia, jako pierwsze państwo świata, zakazała korzystania z tych portali dzieciom poniżej 16. roku życia. Podobne zakazy rozważają Hiszpania, Francja czy Wielka Brytania.