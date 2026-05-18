Polka powołana do grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Aktu o Dostępności

Komisja Europejska powołała dr Karolinę Mendecką, dyrektorkę Business Accessibility Forum, do nieformalnej grupy eksperckiej. Będzie się ona zajmować European Accessibility Act.

Grupa ta ma na celu pomoc Brukseli zarówno przy zbieraniu wiedzy od ekspertów i rynku, jak też proponować rozwiązania i pomagać w interpretacji przepisów przy wdrażaniu aktu o dostępności. Nominacja oznacza, że zarówno Business Accessibility Forum będzie miało reprezentację w europejskim środowisku eksperckim, jak też polski głos będzie obecny w dyskusjach o dostępności w Unii Europejskiej.

Akt o dostępności wszedł w życie 28 czerwca 2025 r. Jego celem jest ułatwienie dostępności do usług cyfrowych i produktów osobom z niepełnosprawnościami. Obejmuje m.in. strony internetowe, aplikacje i e-booki. Dotyczy także komputerów, automatów biletowych, bankomatów czy dostępu do treści audiowizualnych i odpowiedniego sprzętu, e-bankowości i e-handlu. Dotyczy firm, które mają przynajmniej 2 mln euro obrotu rocznie i zatrudniają przynajmniej 10 osób. Dyrektywę wprowadzono, by ujednolicić przepisy poszczególnych krajów.