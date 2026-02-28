Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.02.2026
NEWSROOM XYZ
28.02.2026 17:12

Brytyjski premier: nasze samoloty są w powietrzu, by chronić naszych sojuszników

Brytyjski premier przyznał, że samoloty RAF są w powietrzu w ramach „skoordynowanych wysiłków”. Jak stwierdził, mają one za zadanie chronić brytyjskie interesy oraz sojuszników.

– Nasze siły i samoloty są w powietrzu w ramach skoordynowanych wysiłków w celu ochrony naszych ludzi, sojuszników i interesów – mówił w telewizyjnym orędziu szef brytyjskiego rządu Keir Starmer, komentując amerykańsko-izraelski atak na Iran. – Iran powinien powstrzymać się od dalszych ataków – dodał. Wezwał także Teheran do zaprzestania „straszliwej przemocy i opresji przeciw Irańczykom”. Podkreślił, że należy zakończyć eskalację konfliktu i wrócić do rozmów dyplomatycznych, jednocześnie oceniając atak jako zgodny z prawem międzynarodowym.

Starmer zaznaczył również, że Wielka Brytania jest przygotowana do obrony swoich baz na Bliskim Wschodzie przed ewentualnym irańskim kontratakiem. Wszystkie instalacje wojskowe w regionie zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Rano w sobotę siły USA i Izraela rozpoczęły operację przeciwko Iranowi o kryptonimie „Ryczący Lew”. Minister obrony Izraela Israel Katz określił ją jako „atak wyprzedzający”. Prezydent Donald Trump mówił o konieczności powstrzymania „strasznego reżimu” i wezwał Irańczyków do przejęcia władzy. Iran odpowiedział, odpalając salwy rakiet w kierunku Izraela oraz amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.

Atak Iranu na Dubaj
Dym nad Teheranem
Brytyjski premier skomentował atak na Iran. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Rynek kapitałowy gotowy na deregulację. Zmiany trafiły na biurko ministra finansów
Przez prawie rok przedstawiciele resortu finansów, sprawiedliwości, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i reprezentanci inicjatywy SprawdzaMY wraz z przedsiębiorcami debatowali nad ułatwieniami dla rynku kapitałowego. Raport podsumowujący prace trafił do ministra Andrzeja Domańskiego. Sprawdzamy, które reformy dostały zielone światło, które będą musiały poczekać, a które zostały odrzucone.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Posłowie PiS wzywają: Zmień nasze zdanie. O dyskusjach polityków ze studentami
Grupa polityków PiS zaliczana do frakcji maślarzy ruszyła w Polskę. Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński i Przemysław Czarnek namawiają studentów do zmiany ich zdania na temat Unii Europejskiej. Udaliśmy się do Wrocławia i Lublina, aby sprawdzić, kto kogo przekonał i jakie polityczne cele kryją się za nową inicjatywą.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
200 mln zł inwestycji w rok. Enterprise Investors rozpędzają się w medycynie z Unity Care
Fundusz stworzył w kilkanaście miesięcy jedną z największych sieci przychodni dzięki przejęciom – jedyną tak dużą poza głównymi aglomeracjami. Do 100 mln zł na start dołożył właśnie 50 mln, a to tylko część większego planu finansowego. – Budujemy grupę medyczną inną niż wszystkie – zapewnia Artur Krawczyk, prezes Unity Care.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Finansowa poduszka powietrzna, czyli jak zacząć oszczędzać
Mimo poprawy świadomości i sytuacji finansowej w polskich domach znaczna część osób wciąż nie ma żadnej poduszki finansowej. W obliczu demograficznej zapaści i prognoz niskich emerytur w przyszłości wczesne rozpoczęcie oszczędzania może okazać się kluczowe. Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Amerykańskie flagi i teorie spiskowe. Seul podzielony w sprawie byłego prezydenta
W Korei Południowej trwają protesty zwolenników i przeciwników byłego prezydenta Yoona. Prawicowy polityk został skazany na dożywocie za próbę zamachu stanu, ale odwołał się od wyroku. Sympatycy twierdzą, że chciał powstrzymać komunistyczny spisek. Ale większość Koreańczyków daje kredyt zaufania liberałom.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Czy ING zaatakuje podium? Prezes o planach, konkurencji i wpływie AI (WYWIAD)
Rosnący od dekad własnymi siłami ING Bank Śląski ma 282 mld zł aktywów i realną szansę awansu na podium sektora. – Wyróżnić się? Naszą największą przewagą jest właśnie przewidywalność – twierdzi Michał Bolesławski, który od 10 miesięcy kieruje bankiem.
26.02.2026