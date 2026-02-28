Brytyjski premier: nasze samoloty są w powietrzu, by chronić naszych sojuszników

Brytyjski premier przyznał, że samoloty RAF są w powietrzu w ramach „skoordynowanych wysiłków”. Jak stwierdził, mają one za zadanie chronić brytyjskie interesy oraz sojuszników.

– Nasze siły i samoloty są w powietrzu w ramach skoordynowanych wysiłków w celu ochrony naszych ludzi, sojuszników i interesów – mówił w telewizyjnym orędziu szef brytyjskiego rządu Keir Starmer, komentując amerykańsko-izraelski atak na Iran. – Iran powinien powstrzymać się od dalszych ataków – dodał. Wezwał także Teheran do zaprzestania „straszliwej przemocy i opresji przeciw Irańczykom”. Podkreślił, że należy zakończyć eskalację konfliktu i wrócić do rozmów dyplomatycznych, jednocześnie oceniając atak jako zgodny z prawem międzynarodowym.

Starmer zaznaczył również, że Wielka Brytania jest przygotowana do obrony swoich baz na Bliskim Wschodzie przed ewentualnym irańskim kontratakiem. Wszystkie instalacje wojskowe w regionie zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Rano w sobotę siły USA i Izraela rozpoczęły operację przeciwko Iranowi o kryptonimie „Ryczący Lew”. Minister obrony Izraela Israel Katz określił ją jako „atak wyprzedzający”. Prezydent Donald Trump mówił o konieczności powstrzymania „strasznego reżimu” i wezwał Irańczyków do przejęcia władzy. Iran odpowiedział, odpalając salwy rakiet w kierunku Izraela oraz amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.