Budanow: zakończenie działań wojennych przed zimą realistyczne

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pragnie zakończyć działania wojenne przed zimą. Cel jest słuszny i realistyczny – oświadczył w poniedziałek szef biura głowy państwa Kyryło Budanow. Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie - dodał.

- Potwierdzam, że (prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski) rzeczywiście dąży do jak najszybszego zakończenia działań wojennych, najlepiej jeszcze przed zimą. Jako szef Biura Prezydenta z pewnością zrobię wszystko, aby zrealizować cel wyznaczony przez (przywódcę) Ukrainy. Moim zdaniem jest on całkowicie słuszny, aktualny i realistyczny – powiedział Budanow podczas konferencji Architecture Security Forum w Kijowie.

Zaznaczył również, że „obecnie istnieją realne oznaki wskazujące na to, że są już podstawy do zakończenia działań wojennych”.

Budanow poinformował, że Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie. - Strona amerykańska potwierdziła, że planuje w najbliższym czasie przybyć do Kijowa i Moskwy - przekazał.

Zaprzeczył również doniesieniom, jakoby proces negocjacyjny znalazł się w impasie. - Pewne działania trwają, ale (...) są one, powiedzmy, nie do końca jawne - oznajmił.

Szef Biura Prezydenta powiadomił, że w najbliższym czasie może dojść do wymiany jeńców wojennych. Dodał przy tym, że trwają prace nad uwolnieniem wszystkich jeńców, w tym osób cywilnych.

Źródło: PAP