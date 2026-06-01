B. ambasador RP w Ukrainie zwrócił ukraińskie odznaczenie

Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki przekazał w poniedziałek PAP, że zwrócił on przyznane mu w czerwcu 2022 r. ukraińskie odznaczenie „Za zasługi”, wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Zełenskiego „honorującymi UPA”.

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

Cichocki, który pełnił misję ambasadora w latach 2019-2023, odznaczony został przez Ukraińców dwukrotnie, w 2022 r. W czerwcu tamtego roku Zełenski wręczył mu Order „Za zasługi" II klasy, a w grudniu ówczesny naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny odznaczył go ukraińskim Krzyżem Zasługi.

W przesłanym PAP oświadczeniu Cichocki poinformował, że „w związku z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów”, zwrócił w poniedziałek przez Ambasadę Ukrainy w Warszawie przyznane mu w czerwcu przez Zełenskeigo odznaczenie.

„W piśmie towarzyszącym zwróconemu odznaczeniu podkreśliłem jednocześnie, że »każdy Ukrainiec walczący z najeźdźcą, kłamstwem historycznym i korupcją może liczyć na moje wsparcie«” – napisał w oświadczeniu były ambasador.

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki.

Szef rządu stwierdził, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA” „jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną”.

Prezydent powiedział natomiast, że Zełenski udowodnił, że Ukraina pod „względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej” i ocenił, że prezydentowi Ukrainy odebrany powinien zostać przyznany mu w 2022 r. Order Orła Białego.

Źródło: PAP