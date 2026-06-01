Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 18:46

B. ambasador RP w Ukrainie zwrócił ukraińskie odznaczenie

Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki przekazał w poniedziałek PAP, że zwrócił on przyznane mu w czerwcu 2022 r. ukraińskie odznaczenie „Za zasługi”, wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Zełenskiego „honorującymi UPA”.

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

Czytaj również: Polski eksport na Ukrainę się podwoił. Zyskują także dostawcy produktów cywilnych

Cichocki, który pełnił misję ambasadora w latach 2019-2023, odznaczony został przez Ukraińców dwukrotnie, w 2022 r. W czerwcu tamtego roku Zełenski wręczył mu Order „Za zasługi" II klasy, a w grudniu ówczesny naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny odznaczył go ukraińskim Krzyżem Zasługi.

W przesłanym PAP oświadczeniu Cichocki poinformował, że „w związku z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów”, zwrócił w poniedziałek przez Ambasadę Ukrainy w Warszawie przyznane mu w czerwcu przez Zełenskeigo odznaczenie.

„W piśmie towarzyszącym zwróconemu odznaczeniu podkreśliłem jednocześnie, że »każdy Ukrainiec walczący z najeźdźcą, kłamstwem historycznym i korupcją może liczyć na moje wsparcie«” – napisał w oświadczeniu były ambasador.

Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki.

Szef rządu stwierdził, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA” „jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną”.

Prezydent powiedział natomiast, że Zełenski udowodnił, że Ukraina pod „względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej” i ocenił, że prezydentowi Ukrainy odebrany powinien zostać przyznany mu w 2022 r. Order Orła Białego.

Źródło: PAP

Bartosz Cichocki
„W piśmie towarzyszącym zwróconemu odznaczeniu podkreśliłem jednocześnie, że »każdy Ukrainiec walczący z najeźdźcą, kłamstwem historycznym i korupcją może liczyć na moje wsparcie«” – napisał w oświadczeniu były ambasador RP Bartosz Cichocki. Dostawca: PAP/UKRINFORM
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Buduje cyfrową suwerenność i markę na świecie. DataWalk staje w szranki z gigantem
Jednym z najważniejszych obecnie wyzwań jest suwerenność cyfrowa. Bezpieczeństwo danych, ich agregacja i analizy powinny być zależne jeśli nie od państwa, to przynajmniej od firm z narodowym…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Premiera Ferrari Luce, czyli lądowanie Hindenburga na pokładzie Titanica. Dlaczego elektryk odniósł porażkę?
Pierwsze elektryczne auto z Maranello z miejsca stało się memem. To efekt trzech karygodnych błędów popełnionych przez trzy kluczowe osoby. Wyjaśniamy, co to za błędy i dlaczego w ogóle Ferrari…
31.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Zagraniczni lekarze coraz częściej wybierają Polskę. Ilu ich mamy?
Jeszcze w 2015 roku co pięćdziesiąty lekarz w Polsce kończył studia za granicą. Dziś dotyczy to co osiemnastego medyka.
01.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Więcej nadzoru, więcej bezpieczeństwa. ICEYE i GISPartner łączą siły
ICEYE to obecnie jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich firm. Satelitarny potentat dostarcza wiedzy o tym, co się dzieje, rządom kilkunastu krajów świata. Także Polsce. Podpisana z jedną z…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Gdzie dziś zobaczyć prace Magdaleny Abakanowicz? Odpowiedź nie jest oczywista...
Niepowtarzalna okazja, by obejrzeć w stolicy wystawę jednej z najbardziej znanych twórczyń polskich XX wieku. Na gości czekają obiekty, które wcześniej nie były pokazywane publicznie. Jeszcze…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Iskrzy w sprawie małych reaktorów jądrowych. Giganci twardo negocjują
Narasta napięcie między Orlenem a prywatną grupą Synthos w sprawie wspólnej inwestycji w małe reaktory jądrowe. Współpraca, zapoczątkowana kilka lat temu przez byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka,…
01.06.2026