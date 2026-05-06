Budimex opublikował wyniki za I kwartał 2026 r.

Po zakończeniu środowej sesji Grupa Budimex opublikowała wyniki za I kw. 2026 r. Zysk netto sięgnął 86,3 mln zł, niewiele poniżej konsensusu. Był za to wyraźnie niższy niż rok wcześniej.

Grupa Budimex osiągnęła w I kw. 2026 r. 86,3 mln zł zysku netto jednostki dominującej. To o 2 proc. poniżej prognoz i o 24,5 proc. mniej w ujęciu rocznym.

Przychody spółki sięgnęły 1,5 mld zł, zgodnie z konsensusem, jednak spadły o 8,9 proc. w ujęciu rocznym.

Tymczasem wskaźnik EBIT wyniósł 104,1 mln zł i był o 2,4 proc. powyżej prognoz. Z kolei EBITDA sięgnęła 159,7 zł, o 9,3 proc. ponad zakładany poziom.

Przychody wypracowywane na rynkach zagranicznych pozostały na podobnym poziomie.

„Grupa kontynuuje realizację zagranicznych kontraktów budowlanych, pozyskiwanych w ramach przyjętego kilka lat temu i konsekwentnie realizowanego kierunku dywersyfikacji geograficznej portfela budowlanego grupy” – czytamy.

Portfel zamówień grupy Budimex na 31 marca 2026 r. wyniósł 18,8 mld zł. Z kolei wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń – marzec 2026 r. wyniosła blisko 3,6 mld zł.

„Portfel zamówień grupy Budimex jest rentowny i w dużej mierze zabezpiecza przychody do końca 2027 roku. Struktura portfela w ciągu kwartału roku nie uległa znaczącej zmianie – portfel opiera się głównie na kontraktach infrastruktury drogowej i kolejowych, stanowiących ponad 3/4 jego wartości” – przekazali przedstawiciele spółki.

