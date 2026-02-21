Budimex z najniższą ofertę na budowę fundamentów głębokich pod terminal pasażerski w Porcie Polska

Postępowanie na wykonanie fundamentów głębokich pod terminal pasażerski w ramach programu Port Polska weszło w kluczową fazę. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie ponad 411 mln zł brutto.

20 lutego upłynął termin składania ofert w przetargu na palowanie pod przyszły terminal pasażerski. Postępowanie prowadzi spółka Centralny Port Komunikacyjny w ramach programu Port Polska.

Do udziału zaproszono dziewięć firm i konsorcjów posiadających doświadczenie w realizacji zaawansowanych inwestycji infrastrukturalnych. Ostatecznie złożono sześć ofert. Wszystkie propozycje mieszczą się w zabezpieczonym budżecie wynoszącym 411 774 609,45 zł brutto.

Najniższą ofertę przedstawiła Budimex. Jej wartość to 145 952 189,91 zł brutto.

Kto złożył oferty?

W postępowaniu udział wzięły największe podmioty z branży budowlanej:

PORR S.A. – Lider oraz PORR Bau GmbH – Partner – 188 628 119,85 zł brutto

Mostostal Warszawa S.A. – 188 778 867,56 zł brutto

DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. – 180 016 063,61 zł brutto

MIRBUD S.A. – 168 719 100,00 zł brutto

POLAQUA Sp. z o.o. – 225 534 514,62 zł brutto

BUDIMEX S.A. – 145 952 189,91 zł brutto

Oferty obejmują zarówno zamówienie podstawowe, jak i zakres opcjonalny. Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest na czerwiec bieżącego roku. Zakończenie robót palowych przewidywane jest do końca 2027 roku, natomiast odbiór końcowy prac zaplanowano na początek 2028 roku.

Ponad 8 100 pali i 140 kilometrów wzmocnień

W pierwszym etapie inwestycji wykonawca zrealizuje ponad 8 100 pali i kolumn fundamentowych. Ich długość będzie wynosić od 9 do 30 metrów. Łączna długość elementów wzmocnienia podłoża przekroczy 140 kilometrów.

Zakres prac obejmuje wykonanie fundamentów pośrednich, które staną się podstawą konstrukcji przyszłego terminala pasażerskiego.

Postępowanie wszczęto 12 grudnia 2025 roku. Spółka CPK podpisała wcześniej z wybranymi firmami umowy ramowe. Stanowią one podstawę obecnego etapu realizacji.

– Zależy nam, aby jak największa część prac i usług była realizowana przez polskie przedsiębiorstwa. Doceniamy wykonawców posiadających doświadczenie na krajowym rynku, realizujących duże inwestycje infrastrukturalne, zatrudniających polski personel i działających zgodnie z polskimi normami oraz przepisami. Dzięki temu znacząca część środków pozostanie w kraju, tworząc miejsca pracy i wspierając rozwój gospodarki – mówi dr inż. Maciej Lasek, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.