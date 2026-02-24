Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
24.02.2026 19:01

Budimex zwiększył zysk netto do 751 mln zł. Segment budowlany głównym motorem wyników

Grupa Budimex wypracowała w 2025 roku blisko 751 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 127 mln zł rok do roku. Spółka poprawiła także przychody, wynik operacyjny oraz zysk brutto, mimo spadku wartości nowych kontraktów.

Grupa Budimex miała w 2025 r. 750 mln 948 tys. zł zysku netto, wobec 623 mln 609 tys. zł w 2024 r. – wynika z raportu finansowego opublikowanego we wtorek. Jednocześnie zysk netto Budimex SA (jednostki dominującej) wyniósł 827 mln 695 tys. zł, wobec 649 mln 242 tys. zł rok wcześniej.

Za zdecydowaną większość zysku netto grupy odpowiadał segment budowlany, który w 2025 r. wygenerował 708 mln 41 tys. zł. Segment usług wypracował natomiast 72 mln 484 tys. zł zysku netto. Skonsolidowany zysk brutto wzrósł do 943 mln 276 tys. zł, wobec 839 mln 746 tys. zł w 2024 r.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług oraz towarów i materiałów osiągnęły 9 mld 438 mln 558 tys. zł, wobec 9 mld 117 mln 843 tys. zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 1 mld 294 mln 791 tys. zł (z 1 mld 162 mln 316 tys. zł w 2024 r.), a zysk z działalności operacyjnej wyniósł 892 mln 327 tys. zł, wobec 743 mln 830 tys. zł rok wcześniej.

Na koniec 2025 r. portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 16,16 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 17,78 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w 2025 r. sięgnęła 6,21 mld zł, co oznacza spadek o około połowę w porównaniu z 12,52 mld zł w 2024 r. Grupa dysponowała na koniec roku 2,6 mld zł własnych środków pieniężnych, pomniejszonych o zewnętrzne źródła finansowania.

Spółka zastrzegła, że przedstawione dane nie mają charakteru ostatecznego i mogą ulec zmianie w toku prac nad sprawozdaniami finansowymi. Budimex działa na rynku od ponad 50 lat, zatrudnia ponad 7,3 tys. pracowników i realizuje około 200 inwestycji rocznie. Spółka jest notowana na Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a ponad połowa jej akcji należy do hiszpańskiej grupy Ferrovial.

Źródło: PAP

Logo przedsiębiorstwa budowlanego Budimex
Grupa Budimex miała w 2025 r. 750 mln 948 tys. zł zysku netto, wobec 623 mln 609 tys. zł w 2024 r. – wynika z raportu finansowego opublikowanego we wtorek. Fot. PAP/Albert Zawada
