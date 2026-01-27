Budżet dopłat do aut elektrycznych wyczerpał się

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem budżet programu NaszEauto przeznaczony na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych został wyczerpany - poinformował na swojej stronie internetowej NFOŚiGW. Nabór w tym programie miał trwać do 30 kwietnia 2026 r. lub do wyczerpania środków, a budżet programu wynosił 1,18 mld zł.

"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem NaszEauto w dniu dzisiejszym jego budżet przeznaczony na dofinansowanie zakupu pojazdów zeroemisyjnych został wyczerpany" – napisał fundusz na stronie.

Program NaszEauto, który ruszył 3 lutego 2025 r., jest efektem wynegocjowanej z KE pierwszej rewizji KPO - dopłaty do zakupu elektrycznych aut osobowych zastąpiły poprzedni tzw. kamień milowy KPO, czyli wdrożenie w Polsce podatku od aut spalinowych.

Limit dotacji do zakupu lub leasingu takich osobowych aut elektrycznych wynosił 40 tys. zł. Z dotacji korzystać mogli osoby fizyczne i JDG.

Według danych PZPM liczba nowych rejestracji samochodów elektrycznych BEV w 2025 r. wzrosła o 161,5 proc. rdr i wyniosła 43.311 sztuk.

Źródło: PAP