Bułgarka wygrała finał Eurowizji. Polka wysoko

Bułgarka Dar wygrała finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Polka Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce.

Tegoroczna edycja odbyła się w Austrii. Na scenie Wiener Stadthalle w Wiedniu wystąpili reprezentanci 25 państw, a miliony widzów oglądało europejski konkurs piosenki przed telewizorami.

Bułgaria pokonała m.in. faworyzowaną przed finałem Finlandię.

12. miejsce Szemplińskiej to najwyższy wynik Polski od 2016 roku, gdy 8. miejsce zajął Michał Szpak.

Czytaj także: Mozart ustępuje miejsca Eurowizji. W Wiedniu wielki show i jeszcze większe wyzwania