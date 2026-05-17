Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.05.2026
NEWSROOM XYZ
17.05.2026 09:26

Bułgarka wygrała finał Eurowizji. Polka wysoko

Bułgarka Dar wygrała finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Polka Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce.

Tegoroczna edycja odbyła się w Austrii. Na scenie Wiener Stadthalle w Wiedniu wystąpili reprezentanci 25 państw, a miliony widzów oglądało europejski konkurs piosenki przed telewizorami.

Bułgaria pokonała m.in. faworyzowaną przed finałem Finlandię.

12. miejsce Szemplińskiej to najwyższy wynik Polski od 2016 roku, gdy 8. miejsce zajął Michał Szpak.

Czytaj także: Mozart ustępuje miejsca Eurowizji. W Wiedniu wielki show i jeszcze większe wyzwania

Dara po zwycięstwie w 70. Konkursie Eurowizji
Na zdjęciu Dara po zwycięstwie w 70. Konkursie Eurowizji. Wiedeń, 17 maja 2026 r. Fot. PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Kredytowa ofensywa VeloBanku. Prezes: W tym roku 12,5 mld zł sprzedaży
VeloBank jest już technicznie gotowy do integracji z detaliczną częścią Citi Handlowego. Tuż przed jej przeprowadzeniem rozmawiamy z prezesem Adamem Marciniakiem, jak będzie działał nowy, większy…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
PKP Cargo ma więcej czasu na dogadanie się z wierzycielami. Wróci do gry?
Sędzia-komisarz wydłużył PKP Cargo termin na przedstawienie finalnych propozycji porozumienia się z wierzycielami w ramach trwającego postępowania sanacyjnego. Towarowy przewoźnik kolejowy po bardzo…
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Nowe cła Trumpa to katastrofa dla europejskiej motoryzacji. Najbardziej ucierpią Audi i Porsche
W zaledwie półtora roku żonglujący taryfami Donald Trump wpędził Audi w pułapkę i zniszczył zyski w Porsche. W maju podwyższył cła. Część ekspertów sądzi, że to początek wojny gospodarczej USA-Niemcy.
16.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Polskie muzea. Które z nich odwiedzamy najchętniej
Co czwarte muzeum w Polsce znajduje się w województwie mazowieckim lub małopolskim. Muzea odwiedzamy coraz częściej, ale liczba gości w „Noc Muzeów” akurat spada.
16.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czatbocie, na kogo mam zagłosować? O coraz większej roli AI w politycznych wyborach
Algorytmy czatbotów potrafią przekonywać skuteczniej niż tradycyjne materiały wyborcze, co rodzi nowe wyzwania dla systemów demokratycznych. Partie polityczne już teraz optymalizują swoje komunikaty…
17.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Infoshare 2026. Szansa dla startupów i dwa tysiące spotkań jeden na jeden
Już 20 maja wystartuje Infoshare 2026. To 20 odsłona wydarzenia, które łączy świat technologii, biznesu i startupów.
15.05.2026