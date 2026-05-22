Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.05.2026
22.05.2026 17:02

Burza wokół żołnierzy USA w Polsce. WSJ: Donald Trump zażądał wyjaśnień od Pete'a Hegsetha

Prezydent Donald Trump domagał się wyjaśnień od Pete’a Hegsetha, dlaczego Pentagon odwołał rotację wojsk USA w Polsce. Miał też powiedzieć sekretarzowi obrony, że USA nie powinny źle traktować ważnego sojusznika, który ma bliskie powiązania z Białym Domem.

„Trump powiedział Hegsethowi, że Stany Zjednoczone nie powinny źle traktować Polski, biorąc pod uwagę, że jest ona amerykańskim sojusznikiem i ma bliskie powiązania z Białym Domem” – napisał „WSJ”.

Jak przypomniała amerykańska gazeta, wojska miały zostać przeniesione z Niemiec, a nie z Polski. Byłaby to kara za krytykę wojny z Iranem przez kanclerza Friedricha Merza. Pentagon rozważa więc teraz przeniesienie 2. Pułku Kawalerii z niemieckiego Vilseck do Polski. Pozwoliłoby to zrealizować obietnicę prezydenta dotyczącą nowych wojsk w Polsce, a jednocześnie ukarać Niemcy i ograniczyć siły USA w Europie.

Jednocześnie zarówno Pentagon, jak i Biały Dom zapewniają, że wszystko odbywa się zgodnie z planem i nie ma żadnego sporu między Trumpem a Hegsethem.

– Prezydent Trump docenia wszystko, co zrobił i nadal będzie robił minister, realizując program „Ameryka przede wszystkim” w naszym wojsku i priorytetowo traktując naszych żołnierzy, jak nigdy dotąd – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly.

„Prezydent Trump i minister Hegseth stale się komunikują i są w stałym kontakcie w sprawie ruchów wojsk amerykańskich w Europie” – przekazał z kolei rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Tymczasem wiceszef MON Paweł Zalewski powiedział „WSJ”, że USA mają przedstawić Polsce sposoby na „nieosłabianie amerykańskiego zaangażowania w Polsce”. Zapewnił też, że władze w Warszawie są gotowe ponieść koszty budowy stałej bazy dla nowych sił amerykańskich.

Według „WSJ” anulowanie rotacji 4 tys. żołnierzy do Polski było najszybszym sposobem ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w Europie. Decyzja ta zaskoczyła jednak zarówno amerykańskich polityków, jak i żołnierzy.

Politycy Demokratów i Republikanów chcą teraz wymusić odwrócenie decyzji Pentagonu. Szef komisji sił zbrojnych Mike Rogers zapowiada choćby ograniczenie wydatków na potrzeby najważniejszych urzędników resortu obrony.

Donald Trump zażądał wyjaśnień od szefa Pentagonu ws. wycofania wojsk z Polski.
