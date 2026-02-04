Były minister skarbu w rządzie Marka Belki członkiem Rady Nadzorczej Budimexu

Budimex ma nowego członka rady nadzorczej. Po rezygnacji Janusza Dedo jego miejsce zajął były minister skarbu w rządzie Marka Belki, Jacek Socha.

Jak dodaje firma w komunikacie, ma on zostać zatwierdzony na tym stanowisku podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Jacek Socha w latach 1991–1994 był przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, tworząc regulacje polskiego rynku kapitałowego. Brał też udział w dopuszczaniu wielu spółek na parkiet oraz jest współautorem pierwszych zasad Corporate Governance, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2002 roku.

W latach 2004–2005 był ministrem skarbu w rządzie Marka Belki, realizując szereg prywatyzacji, jak choćby jedno z największych IPO w Polsce, czyli wejście na giełdę PKO BP. Od 2005 do 2020 roku był zaś wiceprezesem PwC w Polsce.