Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.05.2026
NEWSROOM XYZ
29.05.2026 18:14

Cargotor ma dofinansowanie od Ministerstwa Infrastruktury

Należąca do PKP PLK spółka Cargotor podpisała umowę z Ministerstwem Infrastruktury na dofinansowanie działalności - przekazały w piątek PKP PLK. Nie podano kwoty dofinansowania; wcześniej spółka informowała, że miało to być 40 mln zł rocznie w ciągu najbliższych trzech lat.

Zgodnie z informacją PKP PLK środki pochodzą z „Rządowego programu wsparcia zarządców infrastruktury kolejowej do 2028 r.”. Pieniądze mają trafić m.in. na rozwój terminalu w Małaszewiczach, co ma podnieść jego możliwości przepustowe. Poza Małaszewiczami Cargotor zarządza 18 punktami ekspedycyjnymi w Polsce, które udostępnia dla przewoźników jako terminale przeładunkowe.

Czytaj również: Plan, który zmieni oblicze polskiej kolei. Jego realizacja będzie kosztować setki miliardów złotych

„Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” jest finansowany z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Program zakłada łącznie ponad 48 mld zł na rozwój i bezpieczeństwo kolei.

Spółka Cargotor utworzona przez PKP Cargo w 2013 r. zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą kolejową w postaci układów torowych i bocznic kolejowych, jak również udostępnianiem tej infrastruktury na warunkach komercyjnych. W połowie stycznia tego roku PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Cargotor za 28,8 mln zł.

Czytaj również: Pociągiem na Safari. Jak polskie firmy mogą zarobić na projektach kolejowych w Afryce

PKP PLK to spółka Skarbu Państwa, która zarządza państwową siecią linii kolejowych w Polsce, odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów, a także za układanie rozkładów jazdy dla przewoźników pasażerskich i towarowych. Spółka zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, aby zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie i rozwój. Na koniec ubiegłego roku spółka zarządzała prawie 19 tys. km linii kolejowych.

Źródło: PAP

Nowoczesny pociąg jadący z dużą prędkością
Spółka Cargotor utworzona przez PKP Cargo w 2013 r. zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą kolejową w postaci układów torowych i bocznic kolejowych, jak również udostępnianiem tej infrastruktury na warunkach komercyjnych. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ranking miast studenckich. Kraków poza TOP5 przez drożyznę. Sprawdź, gdzie studiuje się najtaniej
Które miasto akademickie jest najbezpieczniejsze, które ma najtańszy zbiorkom, a które najlepszą ofertę kulturalną? Jaki ośrodek ma najwyższy potencjał naukowy, a skąd płyną innowacje? I gdzie są…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Sigma Challenge. Nagrodzeni studenci mierzą wysoko (WIDEO)
Ponad 6 tys. młodych ludzi udowodniło w konkursie Sigma Challenge, że zgłębianie wiedzy to sport wyczynowy. O sukcesie decyduje dobre przygotowanie merytoryczne, wszechstronna wiedza ogólna, czas…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Orlen rośnie po wynikach, WIG20 z niewielkim spadkiem. Dzień na GPW 28 maja 2026 r.
Indeks WIG20 zakończył notowania w czwartek 29 maja z nieznacznym spadkiem. W dół ciągnęły go m. in. Dino, CD Projekt oraz PZU. Liderami wzrostów w obrębie indeksu były Orlen oraz KGHM.
28.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Redystrybucja korzyści skali. Dlaczego Biedronka podnosiła ceny wolniej niż rynek
Biedronka przez dekadę podnosiła ceny wolniej niż cały rynek – wynika z badania instytutu Grape. To sprzeczne z klasycznym myśleniem o tym, że rosnąca koncentracja rynkowa prowadzi do szybszego…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
4growth VC po zawieszeniu wraca do gry. Dołączyli nowi zarządzający
Przez ostatnie miesiące fundusz 4growth VC pozostawał nieaktywny inwestycyjnie. Powodem były zarzuty prokuratorskie wobec członków zespołu zarządzającego, związane z ich wcześniejszą działalnością w…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki na GPW. CD Projekt pociągnął w dół WIG20. Notowania 27 maja 2026 r.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w środę, 27 maja przeważały spadki. Mocno zniżkował kurs CD Projekt po zapowiedziach spółki dotyczących nowego dodatku do „Wiedźmina 3". Spółka…
27.05.2026