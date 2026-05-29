Cargotor ma dofinansowanie od Ministerstwa Infrastruktury

Należąca do PKP PLK spółka Cargotor podpisała umowę z Ministerstwem Infrastruktury na dofinansowanie działalności - przekazały w piątek PKP PLK. Nie podano kwoty dofinansowania; wcześniej spółka informowała, że miało to być 40 mln zł rocznie w ciągu najbliższych trzech lat.

Zgodnie z informacją PKP PLK środki pochodzą z „Rządowego programu wsparcia zarządców infrastruktury kolejowej do 2028 r.”. Pieniądze mają trafić m.in. na rozwój terminalu w Małaszewiczach, co ma podnieść jego możliwości przepustowe. Poza Małaszewiczami Cargotor zarządza 18 punktami ekspedycyjnymi w Polsce, które udostępnia dla przewoźników jako terminale przeładunkowe.

„Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku” jest finansowany z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Program zakłada łącznie ponad 48 mld zł na rozwój i bezpieczeństwo kolei.

Spółka Cargotor utworzona przez PKP Cargo w 2013 r. zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą kolejową w postaci układów torowych i bocznic kolejowych, jak również udostępnianiem tej infrastruktury na warunkach komercyjnych. W połowie stycznia tego roku PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Cargotor za 28,8 mln zł.

PKP PLK to spółka Skarbu Państwa, która zarządza państwową siecią linii kolejowych w Polsce, odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów, a także za układanie rozkładów jazdy dla przewoźników pasażerskich i towarowych. Spółka zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, aby zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie i rozwój. Na koniec ubiegłego roku spółka zarządzała prawie 19 tys. km linii kolejowych.

Źródło: PAP