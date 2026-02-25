CBA zatrzymało prezydenta Częstochowy. W tle sprawa korupcyjna

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawa badana przez śledczych dotyczy przestępstwa korupcyjnego.

Do zatrzymania samorządowca doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Prezydent został zatrzymany w Częstochowie, w okolicy miejsca zamieszkania.

„Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury” – przekazał Dobrzyński na X.

Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału @PK_GOV_PL agenci @CBAgovPL zatrzymali Krzysztofa M. - Prezydenta Miasta Częstochowa. Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) February 25, 2026

Jak wskazał rzecznik, prokurator nie zdecydował jeszcze o tym kiedy oraz jakie zarzuty zostaną postawione Krzysztofowi M. Dobrzyński podkreślił, że opisane informacje są jedynymi, jakie może przekazać na tym etapie sprawy.

Źródło: XYZ/PAP