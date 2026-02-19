Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 12:15

CCC zmienia nazwę Modivo. Od czwartku spółka z nowym oznaczeniem na GPW

Spółka CCC zmieniła nazwę na Modivo. Od czwartku 19 lutego zmieniło się także giełdowe oznaczenie spółki.

„W związku ze zmianą firmy spółki CCC na Modivo, począwszy od dnia 19 lutego 2026 r. akcje wyżej wymienionej spółki będą notowane pod nazwą skróconą Modivo i oznaczeniem MDV" – podano w komunikacie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

Jak podawała spółka za pośrednictwem portalu LinkedIn, zmiana nazwy to „kolejny krok, który integruje działania pod jedną, wspólną marką". Zmiana ma odzwierciedlać kierunek rozwoju firmy i pozwolić na lepsze wykorzystanie modelu biznesowego grupy, opartego na sprzedaży omnichannel.

„Jesteśmy organizacją, która łączy w sobie wiele linii biznesowych. W skład grupy wchodzą dziś CCC, HalfPrice, eobuwie, Modivo, worldbox, a także Boardriders, WS2, Sklep Biegacza i Sklep Koszykarza. Każda z nich ma swój indywidualny charakter, koncentruje się na innym segmencie rynku, ale łączy je to, co najważniejsze – skupienie na produkcie i kliencie. Od teraz integratorem i symbolem synergii dla wszystkich działań w ramach grupy będzie Modivo" – podawała grupa.

CCC zadebiutowało na GPW w 2004 r. Spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Jak opisywaliśmy w XYZ, grupa ma za sobą wyjątkowo intensywne lata. Zamknięcie sklepów w okresie pandemii COVID-19 doprowadziło spółkę do straty i załamania kursu (z ponad 100 zł do ok. 30 zł za akcję). Problemem firmy było także wysokie zadłużenie w obliczu rosnących stóp procentowych w połączeniu ze zbyt dużymi zapasami. CCC zdecydowało się na restrukturyzację i refinansowanie. Firma dobrze odnalazła się jednak w realiach rozwoju e-commerce, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach.

Polecamy: CCC: jesteśmy ofiarą spekulantów i własnych ambicji. Obuwniczy gigant wyciągnął naukę z ataku

Od jesieni 2023 r. do maja 2025 r. trwał rajd na akcjach CCC – cena wzrosła mniej więcej z 40 do 240 zł, dzięki czemu giełdowa kapitalizacja wyniosła ok. 19 mld zł. Od tego czasu kurs notował trend spadkowy, ostatnio za sprawą raportu Ninji Research (zagranicznego podmiotu grającego na spadki, który oskarżył CCC o oszustwo) oraz rozczarowujących wyników za trzeci kwartał 2025 r. W reakcji na te wydarzenia spółka zrewidowała prognozy i deklaruje zmianę w komunikacji na dokładniejszą i bardziej przejrzystą, co ma pozwolić na uniknięcie podobnych problemów w przyszłości.

W czwartek 19 lutego o godz. 11.56 kurs spółki spadał o 2,01 proc. Za akcję Modivo trzeba było zapłacić 124,50 zł.

Zdjęcie przedstawia logo Modivo
Spółka CCC zmieniła nazwę na Modivo. W czwartek 19 lutego zmieniło się giełdowe oznaczenie spółki. Fot. materiały prasowe
