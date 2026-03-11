Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
11.03.2026 10:44

CD Projekt: warunek programu motywacyjnego ustalony na 5 mld zł w latach 2026-2029

Walne zgromadzenie akcjonariuszy CD Projektu podjęło uchwałę ustalającą warunek wynikowy w programie motywacyjnym na lata 2026-2029 na poziomie 5 mld zł.

Warunek wynikowy odpowiada sumie skonsolidowanych wyników netto z działalności kontynuowanej CD Projektu za wskazany okres czterech lat obrotowych.

Spółka w uzasadnieniu uchwały wskazywała, że zaproponowany warunek wynikowy jest ambitny i spójny z interesem akcjonariuszy spółki w długim terminie. Dodano, że osiągnięcie 5 mld zł skumulowanego zysku netto w latach obrotowych 2026–2029 zakłada dalszy dynamiczny rozwój biznesu poprzez konsekwentną realizację strategii spółki.

W latach 2021-2024 wynik netto spółki z działalności kontynuowanej wynosił odpowiednio:

  • 2021 r. – 209 mln zł,
  • 2022 r. – 347 mln zł,
  • 2023 r. – 481 mln zł,
  • 2024 r. – 470 mln zł.

Pełne wyniki za 2025 r. nie były jeszcze publikowane. Do tej pory rekordowy zysk netto CR Projekt zanotował w 2020 r. w związku z premierą gry „Cyberpunk 2077". Spółka osiągnęła wtedy wynik 1,15 mld zł.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie miesięcznym z 27 lutego, dodali CD Projekt na listę spółek, których kurs może zachowywać się lepiej od rynku. "Podwyższamy do Przeważaj (poprzednio Neutralnie) krótkoterminową rekomendację relatywną dla CD Projektu, ponieważ oczekujemy zapowiedzi nowych gier w ciągu nadchodzących miesięcy" – napisali.

Źródło: PAP/XYZ

Zdjęcie przedstawia logo CD Projekt
Walne zgromadzenie akcjonariuszy CD Projektu podjęło uchwałę ustalającą warunek wynikowy w programie motywacyjnym na lata 2026-2029 na poziomie 5 mld zł. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
