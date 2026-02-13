Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
NEWSROOM XYZ
13.02.2026 06:57

Cena emisyjna akcji DataWalk ustalona. W ofercie 750 tys. zł akcji

Zarząd DataWalk, po zakończeniu budowy księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 155 zł i zdecydował się zaoferować inwestorom 750 tys. akcji – podała spółka w komunikacie. DataWalk pozyskał łącznie 116,25 mln zł.

– Celem zarządu było nie tylko sfinansowanie planowanej ekspansji, lecz także poszerzenie struktury akcjonariatu przez dopuszczenie nowych inwestorów instytucjonalnych – powiedziała Krisztina Bende, dyrektor zarządzająca, Head of ECM w Ipopema Securities.

Paweł Wieczyński, prezes zarządu DataWalk, podał, że chociaż kluczowym celem obecnej emisji jest budowa dedykowanej infrastruktury go-to-market dla sektora obronnego i przetestowanie tego modelu w wybranych krajach Europy, pozyskane pieniądze spółka traktuje szerzej.

– Umożliwią one dalszy rozwój całej organizacji oraz kontynuację ekspansji na dotychczasowych rynkach – powiedział.

– Nie chcemy, aby wykorzystanie szansy w obszarze obronności odbywało się kosztem naszego biznesu komercyjnego, dlatego wzmacniamy fundamenty organizacyjne, by skutecznie konkurować o kontrakty rządowe przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu i wysokiego standardu obsługi sektora korporacyjnego – dodał.

W czwartek spółka podała, że DataWalk chce podwyższyć kapitał przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z uchwałą emisyjną spółka chce podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 75 tys. zł w drodze emisji do 750 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Oferta została skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy nabywać będą akcje serii T o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora. Wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na przeprowadzenie oferty akcji serii T bez konieczności sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu.

Oferta została przeprowadzona za pośrednictwem Ipopema Securities.

Na zamknięcie w czwartek za jedną akcję DataWalk płacono 153,78 zł.

Polecamy: DataWalk szuka inwestorów za granicą. Umowę z Amazonem uznaje za przełom

Źródło: PAP, XYZ. Tekst aktualizowany

Logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Na zdjęciu logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Główne indeksy poszły w dół. Najlepiej radziła sobie PGE, a najgorzej KGHM. Dzień na GPW. 10 lutego 2026 r.
Inwestorzy boją się zarówno o stan amerykańskiej gospodarki, jak też i o sytuację wokół Iranu. Nic więc dziwnego, że giełdowe indeksy świecą się na czerwono. Na GPW słabo radziły dziś sobie KGHM i Dino. Z kolei w górę szły akcje PGE.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Grupa Niewiadów z ważną umową z Northrop Grumman. Polska amunicja trafi do całej Europy
Elaboracja Niewiadów z grupy Niewiadów podpisała umowę ramową z amerykańskim koncernem wojskowym Northrop Grumman. Jej celem jest współpraca przy produkcji i eksportu amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
BNP Paribas i KGHM nie zawiodły inwestorów. Dzień na GPW 11 lutego 2026 r.
Dobre wyniki banku BNP Paribas sprawiły, że akcje francuskiej instytucji finansowej mocno poszły w górę. To jednak nie wystarczyło, by indeks WIG Banki zakończył sesję na plusie.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
RBN na bojowo. Prezydent i rząd debatowali o SAFE i marszałku sejmu
Kontrowersyjny skład, duże napięcie między rządem a prezydentem, miliardy złotych w tle – to trudne pole do dyskusji. W takich warunkach odbywała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tuż przed posiedzeniem Rady rząd przyjął projekt ustawy w sprawie programu SAFE.
11.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Dyrektywa równościowa w praktyce. Neutralność staje się normą, gorzej z jawnością płac
Jawność wynagrodzeń, zakaz pytania o poprzednią pensję i oferty pracy z neutralnymi płciowo nazwami stanowisk. Grudniowa nowela Kodeksu pracy miała otworzyć nowy rozdział w transparentności wynagrodzeń. Sprawdzamy, jak od tego czasu zmieniły się ogłoszenia o pracę.
13.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Jak dobrać strategię inwestycyjną do swoich potrzeb? 4 proste kroki, które pozwolą inwestować z pewnością i spokojem
Co do minuty planujemy rodzinne spotkania, służbowe wyjazdy czy weekendy bez pracy. Inwestujemy natomiast często impulsywnie, w oparciu o szokujące newsy czy mocne wypowiedzi. Nie musi tak być. Każdy, kto chce pomnażać kapitał na giełdzie, może w prosty sposób przygotować dla siebie strategię. Pozwoli ona przetrwać trudne momenty, trzymać się celu i działać w zgodzie z samym sobą. A co najważniejsze, nie musi być skomplikowana, by okazała się skuteczna.
13.02.2026