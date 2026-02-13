Cena emisyjna akcji DataWalk ustalona. W ofercie 750 tys. zł akcji

Zarząd DataWalk, po zakończeniu budowy księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 155 zł i zdecydował się zaoferować inwestorom 750 tys. akcji – podała spółka w komunikacie. DataWalk pozyskał łącznie 116,25 mln zł.

– Celem zarządu było nie tylko sfinansowanie planowanej ekspansji, lecz także poszerzenie struktury akcjonariatu przez dopuszczenie nowych inwestorów instytucjonalnych – powiedziała Krisztina Bende, dyrektor zarządzająca, Head of ECM w Ipopema Securities.

Paweł Wieczyński, prezes zarządu DataWalk, podał, że chociaż kluczowym celem obecnej emisji jest budowa dedykowanej infrastruktury go-to-market dla sektora obronnego i przetestowanie tego modelu w wybranych krajach Europy, pozyskane pieniądze spółka traktuje szerzej.

– Umożliwią one dalszy rozwój całej organizacji oraz kontynuację ekspansji na dotychczasowych rynkach – powiedział.

– Nie chcemy, aby wykorzystanie szansy w obszarze obronności odbywało się kosztem naszego biznesu komercyjnego, dlatego wzmacniamy fundamenty organizacyjne, by skutecznie konkurować o kontrakty rządowe przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu i wysokiego standardu obsługi sektora korporacyjnego – dodał.

W czwartek spółka podała, że DataWalk chce podwyższyć kapitał przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z uchwałą emisyjną spółka chce podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 75 tys. zł w drodze emisji do 750 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Oferta została skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy nabywać będą akcje serii T o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora. Wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na przeprowadzenie oferty akcji serii T bez konieczności sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu.

Oferta została przeprowadzona za pośrednictwem Ipopema Securities.

Na zamknięcie w czwartek za jedną akcję DataWalk płacono 153,78 zł.

Źródło: PAP, XYZ. Tekst aktualizowany