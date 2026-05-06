Cena ropy Brent gwałtownie spada. Minęła granicę 100 dolarów

Cena ropy Brent spada o ponad 10 proc. – poniżej granicy 100 dolarów. Spadki analitycy wiążą z nadziejami rynków na zakończenie wojny USA i Izraela z Iranem po ostatnich informacjach o trwających rozmowach.

Według stanu z ok. godz. 13.32 benchamarkowe kontrakty na ropę Brent kosztowały 98,21 dolara (-10,61 proc.). Nawet większe spadki notują kontrakty na WTI (ponad 11 proc.), których cena zbliżyła się do granicy 90 dolarów.

Portal Axios poinformował w środę, że Waszyngton i Teheran zbliżają się do jednostronicowego memorandum o porozumieniu w sprawie zakończenia wojny. Memorandum, które obejmowałoby zniesienie przez obie strony ograniczeń żeglugi w cieśninie Ormuz, nie zostało jeszcze jednak uzgodnione. Stany Zjednoczone spodziewają się odpowiedzi Iranu w ciągu 48 godzin.

– Cena ropy reaguje na zmianę nastrojów, napędzane doniesieniami o potencjalnym porozumieniu między USA a Iranem. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy przepływ przez cieśninę zostanie wznowiony – powiedział Giovanni Staunovo, analityk w UBS Group AG.

– Uważamy, że po otwarciu cieśniny Ormuz powrót rynku ropy do normy zajmie pół roku – powiedział Torgrim Reitan, dyrektor finansowy Equinor, podczas kwartalnej telekonferencji poświęconej wynikom finansowym firmy.

Cena ropy notowała rano lekkie spadki, które zaostrzyły się w ostatnich godzinach.

Źródło: PAP, XYZ