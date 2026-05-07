Cena ropy Brent stabilizuje się na poziomie nieco ponad 100 dolarów

Po wczorajszym gwałtownym spadku kontrakty na ropę Brent w środę rano stabilizują się na poziomie nieco powyżej 100 dolarów, gdy analitycy skupiają się na śledzeniu domniemanych postępów w rokowaniach pokojowych między USA a Iranem.

Benchmarkowe kontrakty na ropę Brent ok. godz. 7.55 kosztowały 101,86 dolara (+0,58 proc.), WTI – 95,46 dolara (+0,4 proc.).

Donald Trump znowu przekonuje, że cieśnina Ormuz zostanie wkrótce otwarta

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że USA otrzymają zapasy irańskiego wzbogaconego uranu. Ocenił przy tym, że Iran chce zawrzeć porozumienie. Wcześniej Donald Trump zapowiedział, że wznowi bombardowania Iranu, jeśli Teheran "nie da tego, co zostało uzgodnione". Dodał, że zawarcie porozumienia z Iranem otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich".

Czytaj także: Prezydent USA Donald Trump: dostaniemy wzbogacony uran z Iranu

Według portalu Axios, obie strony faktycznie zbliżają się do zgody w sprawie jednostronicowych, 14-punktowych ram porozumienia (memorandum of understanding), lecz jego zapisy nie zostały jeszcze uzgodnione. Dokument ten ogłosiłby zakończenie wojny i otworzył 30-dniowy okres negocjacji nad szczegółami na temat m.in. otwarcia cieśniny, ograniczenia irańskiego programu nuklearnego i zniesienia sankcji USA.

Negocjowany jest m.in. okres zawieszenia wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazanie zapasów już wzbogaconego uranu np. do USA.

Oczekuje się, że w najbliższych dniach Iran udzieli odpowiedzi na nową propozycję USA.

– „Wcześniejszy spadek cen ropy na rynkach wydawał się po raz kolejny zbyt optymistyczny i przedwczesny” – oceniła Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

– „Jedyne, co ma znaczenie dla rynków ropy, to jak i kiedy cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta” – podkreśliła.

– „W tej chwili taka perspektywa to zaledwie cień na horyzoncie” – dodała.

Prezydent USA może czuć presję, by zamknąć temat, bo spotyka się z Xi Jinpingiem

Analitycy wskazują, że prezydent USA Donald Trump jest pod presją, aby zakończyć wojnę USA z Iranem, ponieważ ceny energii w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rosną. Do tego 14–15 maja planowane jest w Pekinie spotkanie na szczycie prezydenta Trumpa z chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem, a w tym tygodniu Chiny wezwały do szybkiego ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

– Prezydent USA wydaje się teraz mocno zainteresowany tym, aby Iran nie storpedował jego spotkania z prezydentem Chin – wskazał Will Todman, starszy pracownik naukowy w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w sekcji Bliskiego Wschodu.

– Stany Zjednoczone i Iran nigdy nie miały zamiaru pospiesznego dojścia do porozumienia w sprawie kompleksowej umowy, ale zgoda na pewne ramy daje obu stronom czas i spokój – podkreślił.

Czytaj także: Ceny maksymalne paliw 7 maja 2026 r. niższe niż 6 maja

Źródło: PAP, XYZ